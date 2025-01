W naszym prawie jazdy znajdują się nie tylko podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, PESEL lub też ważność dokumentu. Funkcjonariusz, w trakcie kontroli, może na nim również odczytać czy konkretny kierowca posiada jakieś ograniczenia w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami.

Jakie istotne informacje zawarte są w prawie jazdy?

Za sprawą kodów i subkodów zapisanych na prawie jazdy można odczytać, czy dana osoba ma wadę wzroku i jaka konieczność korekty lub ochrony wzroku została zapisana przez lekarza. Taką informacje można odczytać na rewersie prawa jazdy w rubryce numer 12. Wspomniane kody i subkody wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 pkt II ppkt 2.2. ww. Rozporządzenia. Mogą zostać użyte poniższe kody:

01.01 – okulary,

01.02 – soczewki kontaktowe,

01.05 – przepaska na oko,

01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe oraz

01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

Co grozi kierowcy, który nie dostosuje się do przepisów?

Z Rozporządzenia wynika, że jeżeli dana osoba ma w swoim prawie jazdy wpisany kod 01.01 nie może prowadzić samochodu w soczewkach kontaktowych, a jedynie w okularach. Jeżeli kierowca nie dostosuje się do nałożonych ograniczeń, wówczas z art. 94 par. 1 i par. 3 kodeksu wykroczeń wynika, że podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Co więcej, wysokość mandatu za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień – zgodnie z art. 96 par. 1ad kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – może wynosić od 1500 do nawet 5000 zł. Jeżeli sprawca czynu, nie zgodzi się na przyjęcie mandatu i sprawa ostatecznie trafi do sądu, w takiej sytuacji grzywna może wynieść nawet 30 000 zł, a sąd będzie zobowiązany do orzeczenia ponadto zakazu prowadzenia pojazdów.

Przypominamy, że za jazdę bez wymaganych do tego uprawnień kara grzywny może wynieść nawet 30 000 złotych. Obowiązkowo orzekany jest też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

– można przeczytać w komunikacie policji mazowieckiej z dnia 9 stycznia 2025 r.