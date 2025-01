Warszawa w czołówce najbardziej zakorkowanych miast w Polsce? Nic z tego. Stolica nie załapała się nawet na podium tegorocznego rankingu TomTom Traffic Index. Liderem rankingu najbardziej zatłoczonych miast w Polsce został Wrocław. Na kolejnych miejscach uplasowały się Poznań, Łódź i Kraków. Warszawa znalazła się dopiero na 5. pozycji w Polsce i 53. w Europie. W światowym rankingu miasto sklasyfikowana na 121. miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce (Top 5). Średni czas przejazdu 10 km (min.)

Wrocław - 28,56 min. Poznań - 27,04 min. Łódź - 26,06 min. Kraków - 24 min. Warszawa - 23,25 min.

Analitycy TomTom nie ograniczyli się tylko do wyliczenia średniego czasu przejazdu 10 km w obrębie miasta. Poznaliśmy także znacznie więcej szczegółów o jeździe samochodem po stolicy.

Korki w Warszawie w 2024 r. - najważniejsze statystyki

Czas spędzony w korkach (w skali roku) - 90 godz. To 3 dni i 18 godz.

Średnia prędkość przejazdu - 25,6 km/h. To 0,8 km/h szybciej niż w 2023 r.

Średni poziom zatłoczenia na drogach - 34 proc. O 2 proc. mniej niż w 2023 r.

Najgorszy miesiąc w roku - grudzień

Najlepszy miesiąc w roku - lipiec

Średni czas przejazdu 10 km w porannych godzinach szczytu - 26,21 min.

Średni czas przejazdu 10 km w popołudniowych godzinach szczytu - 32,18 min.

Średnia prędkość przejazdu w porannych godzinach szczytu - 22,8 km/h

Średnia prędkość przejazdu w popołudniowych godzinach szczytu - 18,6 km/h

Najgorszy dzień w roku - 11 stycznia (czwartek)

Co działo się w najgorszym dniu w roku? Analitycy odnotowali największy poziom zatłoczenia na drogach (sięgnął aż 63 proc.). Średni czas potrzebny na przejechanie 10 km wydłużył się do 28 minut i 40 sekund. Skąd takie utrudnienia? Tym razem nie można winić zimowej aury. 11 stycznia 2024 r. w Warszawie odbył się marsz zorganizowany przez obecną opozycję. To demonstracja PiS pod hasłem Protest Wolnych Polaków przyczyniła się do poważnych drogowych utrudnień w mieście.

Marsz Wolnych Polaków, Warszawa, 11 stycznia 2024 r. Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Korki w Warszawie (średnia dla 2024 r.). Im ciemniejszy kolor tym większe zatłoczenie na drogach. Dane TomTom Traffic Index 2024 TomTom

Eksperci sprawdzili także skąd przyjeżdża najwięcej samochodów do Warszawy. Największe natężenie odnotowano na kierunku północnym. Najwyższy średni poziom zatłoczenia na drogach dotyczy Wólki Węglowej (wskaźnik sięgnął aż 46 proc.). Spory ruch zaobserwowano ze strony Legionowa (33 proc.) i Piaseczna (29 proc.). Nieco łatwiej wjechać do miasta z okolic Wołomina (26 proc.). Od strony wschodniej (Sulejówek, Mińsk Mazowiecki) to 26 proc. Ruch od zachodu (Błonie, Pruszków) to 21-25 proc.