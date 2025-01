Rekordowe zakupy polskiej policji. W 2024 r. wydała na samochody prawie 580 mln zł

Policjanci wykonując swoje obowiązki muszą dysponować nowoczesnym sprzętem, który zapewnia im odpowiednie warunki pełnienia służby. W ich codziennej pracy niezwykle kluczowa jest mobilność. Aby stróże prawa mogli swobodnie przemieszczać się oraz szybko reagować na zgłoszenia, potrzebne są im środki transportu. Tabor jednak się starzeje, dlatego w formacji nieustannie postępuje wymiana i modernizacja floty pojazdów służbowych.

Policja w 2024 r. kupiła 2048 nowych pojazdów

W 2024 roku policja zrealizowała zakup 2048 jednostek sprzętu transportowego o wartości ok. 576,6 mln zł. Pojazdy te są wykorzystywane w codziennej służbie. To prawie dwa razy więcej niż w 2023 roku, w którym zrealizowano zakup 1048 szt. sprzętu transportowego o wartości 237,9 mln zł. Statystyki te pokazują, jak dynamicznie postępuje modernizacja i wymiana sprzętu, którym dysponują policjanci.

Policyjne zakupy w 2024 r. obejmują m.in.:

523 szt. samochodów osobowych oznakowanych,

768 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych,

136 szt. samochodów typu furgon oznakowany,

259 szt. samochodów typu furgon nieoznakowany,

21 szt. osobowo-terenowych oznakowanych,

211 szt. osobowo-terenowych nieoznakowanych.

Jak informuje policja, do wymienionych pojazdów należy także doliczyć 38 pojazdów specjalistycznych – ambulanse sanitarne, pojazdy do przewozu materiałów wybuchowych, pojazdy do przewozu psów służbowych, pojazdy przeznaczone do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz pojazd wsparcia działań policji. Policja dodatkowo pozyskała 92 sztuki innego sprzętu transportowego - łodzie, samochody ciężarowe/lawety oraz autobusy.

Rok 2024 to także ogromne wsparcie dla policyjnego lotnictwa. Warto przypomnieć, że zrealizowana została umowa, w ramach której do użytku trafiły kolejne dwa śmigłowce Black Hawk. O tym, czy trudno jest pilotować taki helikopter, pisaliśmy tutaj - ZOBACZ.