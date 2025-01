Czy twój samochód ma ten zawór w drzwiach? Kierowcy byli w szoku, co może skrywać

Nigdy nie pomyślałbym, że w drzwiach samochodu zbiera się duża ilość wody. Tymczasem filmik, na który się natknąłem, otworzył mi oczy. Co więcej, pokazał kolejną ukrytą funkcję w moim aucie. Może dla ciebie to także będzie nowość. Jeśli tak, koniecznie sprawdź, czy twój pojazd posiada ten zawór.

REKLAMA

Viralowe nagranie z TikToka. Czy masz ten zawór w samochodzie

Na filmiku widać, jak ktoś odkręca niewielki zawór znajdujący się u dołu, po wewnętrznej stronie drzwi samochodowych. Niespodziewanie zaczyna wylewać się stamtąd woda. Użytkowniczka TikToka, która udostępniła nagranie, twierdzi, że po raz pierwszy opublikowała je dwa lata temu i wtedy wygenerował aż 23 miliony odtworzeń.

Zobacz wideo

Zatem jak widać, nie tylko ja byłem w szoku odkrywając to wideo. W sekcji komentarzy pojawiają się nawet głosy, że niektórzy czasem słyszą przelewającą się wodę w drzwiach. Teraz już wiedzą dlaczego. Zbiera się ona tam za sprawą opadów deszczu, a także mycia auta. Warto co jakiś czas się jej pozbyć. Jednak nie każdy samochód posiada identyczny zawór jak na filmiku, co wtedy?

Zobacz także: Nawiew bez grama kurzu i to w sekundę. Nawet nie poszedłem do sklepu, wszystko miałem pod nosem

Co gdy zaworu do wody brak?

Zdecydowanie nie trzeba panikować i planować poprawki w drzwiach. Inne samochody także posiadają specjalne przewody, odprowadzające wodę. One też czasem potrzebują przeglądu, gdyż mogą się zapchać. Wszystko np. przez piasek, który się w nich gromadzi. Niekiedy odpływy mogą też zacząć rdzewieć.

Rzucić okiem na ten układ mogą nawet pracownicy myjni samochodowej. Wszystko dlatego, że przewody odprowadzające wodę nie są żadnym automatycznym systemem. Zignorowanie problemu zbierającej się wody w drzwiach prowadzi do wysokiego poziomu wilgoci w aucie. Wtedy w niektórych miejscach może pojawić się pleśń i grzyb, co brzydko wygląda i jest niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego problemem należy zająć się jak najszybciej, zwłaszcza że nie wymaga on skomplikowanych napraw.