Zawsze sprzątając samochód w środku, mam problem z dokładnym wyczyszczeniem nawiewów. Zbiera się tam sporo kurzu i dla alergików jest to ogromny problem, plus oczywiście nie wygląda estetycznie. Jak zawsze, po sprytne rozwiązania sięgnąłem do Internetu i był to strzał w dziesiątkę.

Do czyszczenia kratek wentylacyjnych przydadzą się szczotki

Obecnie w sklepach można znaleźć mnóstwo ciekawych gadżetów. Jednym z nich są specjalne, niewielkie szczotki do czyszczenia kratek od nawiewu w aucie. Mają one bardzo charakterystyczny wygląd, gdyż rozgałęziają się, żeby dokładnie wyczyścić wąskie przestrzenie.

To niezwykle proste i wygodne rozwiązanie. Szczotka tego typu jest niewielkich rozmiarów, dlatego zawsze można mieć ją pod ręką, nawet w schowku. Ponadto zestawy tych gadżetów kosztują grosze. W sieci kupisz je już za kilkanaście złotych. Niektóre sklepy internetowe oferują nawet modele, łączące szczotki wraz ze ściereczkami z mikrofibry.

Jak poradzić sobie bez sprytnych gadżetów?

TikTok jest prawdziwą skarbnicą jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju triki dotyczące sprzątania. Dlatego tam natknąłem się na sprytne wskazówki na wyczyszczenie kratek od nawiewu w samochodzie. Jednym z najprostszych jest wzięcie małego prętu, może to być nawet drewniany patyczek i owinięcie go ściereczką z mikrofibry, nasiąkniętą środkiem czyszczącym. W ten sposób bez problemu dostanie się on w wąskie przestrzenie i zbierze kurz. To banalny trik, który może wypróbować dosłownie każdy.

Jak wyczyścić cały system wentylacyjny?

Niekiedy czyszczenia wymagają nie tylko kratki wentylacyjne, ale też cały system wentylacyjny. Dzięki temu zacznie lepiej działać. W takim celu koniecznie należy zaopatrzyć się w specjalne środki, które zapobiegają namnażaniu się bakterii i grzybów w przewodach wentylacyjnych.

Wiele preparatów jest dostosowanych do każdego rodzaju aut, nawet tych z klimatyzacją. Zazwyczaj ich zastosowanie jest łatwe i nie powinno sprawiać problemu. Jednak jeśli nie czujesz się w tym pewnie, lepiej skorzystaj z porady kogoś doświadczonego w tym temacie lub po prostu udaj się do mechanika. Czasami nawet użycie takiego środka nie pomoże i nawiew ciągle będzie szwankował. To oznacza, że problem jest poważniejszy i wtedy koniecznie trzeba udać się do specjalisty.