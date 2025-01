Kierowcy jednej marki uwielbiają wciskać ten guzik. TTC przynosi korzyść w czasie jazdy

Wielu mówi o nim, że swoim wyglądem przypomina pudełko od zapałek. Tak właśnie nazywają niepozorny Abarth 595. Waży ponad 1000 kg, a do setki przyśpiesza w 7 sekund. Jak jednak jeździć, by było jednocześnie ekscytująco, ale jednak udało się ominąć najbliższe drzewa? Ułatwia to niespotykany przycisk TTC.

Kierowcy tej jednej marki notorycznie używają przycisku TTC

Ten skrót oznacza Torque Transfer Control i znajduje się na desce rozdzielczej. To nic innego jak system kontrolujący sposób transferu momentu obrotowego. Swoją moc pokazuje podczas jazdy na zakrętach, w momencie gdy zmienia się poziom obciążenia przednich kół.

Układ w taki sposób moduluje moment obrotowy trafiający na stronę prawą i lewą, aby różnicę wyrównać. Tym samym zwiększany jest poziom trakcji (i przesuwana granica przyczepności), minimalizowane ryzyko wystąpienia efektu podsterowności, a kierowca – mówiąc prostym językiem – może jeszcze szybciej pokonywać łuki.

Abarth 600e i Abarth 500e Fot. Rafał Mądry

Jak działa system TTC?

System, o którym wspominamy nie jest aż tak skomplikowany, na jaki wygląda. Przesuwanie granicy przyczepności przednich kół jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch mechanizmów. Po pierwsze, system hamulcowy dokonuje pomiarów prędkości obrotowej kół. Zadanie realizują czujniki ABS. A po drugie, jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości związane z kwestiami obciążenia przodu, wówczas system TTC włącza się przyhamowując jedno z kół.

Aby móc w pełni korzystać z systemu TTC należy wcisnąć przycisk znajdujący się na konsoli centralnej. Jeśli z jakiś powodów postanowisz dezaktywować system, bez obaw, nie wpłynie to w żaden sposób na działanie takich układów jak: ABS, ESP oraz ASR.