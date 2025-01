Straż Graniczna powiększyła swoją flotę o 169 nowych pojazdów. Radiowozy te stanowią znaczący krok w kierunku unowocześnienia taboru Straży Granicznej, która każdego dnia działa w różnych warunkach – od trudnych terenów górskich po rozległe odcinki granicy z sąsiednimi krajami. Dzięki nowym środkom transportu, funkcjonariusze będą w stanie szybciej reagować na zagrożenia oraz efektywniej wykonywać swoje zadania.

Samochody z napędem 4x4 za 15,5 mln zł

W ramach realizowanego projektu pod nazwą "Stworzenie mobilnej infrastruktury Straży Granicznej umożliwiającej reagowanie w sytuacjach kryzysowych" dofinansowywanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zakupiono 60 nowych pojazdów o łącznej wartości około 15,5 mln zł. Mowa o 30 sztukach samochodów terenowych Toyota Hilux z silnikami wysokoprężnymi i napędem na cztery koła (wartość ok. 8,8 mln) oraz o 30 egzemplarzach aut Skoda Karoq z napędem 4x4 (wartość ok. 6,7 mln). Samochody te przyczynią się do zwiększenia mobilności i efektywności działań formacji.

Furgony i vany za 43,1 mln zł

Dostawa kolejnych pojazdów sfinansowana ze środków pochodzących z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" dotyczy furgonów i vanów o łącznej wartości około 43,1 mln złotych. W ramach tego programu zakupiono 22 sztuki Fordów FCD Transit (wartość ok. 9.4 mln), 27 kolejnych Fordów FCD Transit (wartość ok. 11.7 mln), oraz 60 egzemplarzy Fordów NRN Transit Custom (wartość ok. 22 mln).

Samochody te zostały zakupione w celu zapewnienia bezpieczeństwa na granicach wewnętrznych UE poprzez zwiększenie mobilności jednostek organizacyjnych SG w kontekście reagowania na wystąpienie sytuacji kryzysowych.