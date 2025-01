Twój kluczyk może mieć znacznie więcej funkcji niż ci się wydaje. Znasz wszystkie?

Główna i najważniejsza funkcja kluczyka samochodowego to otwieranie i zamykanie pojazdu. Doświadczeni kierowcy zapewne zdają sobie sprawę z tego, że ten element ma jednak znacznie więcej funkcji niż to. Wielu, zwłaszcza świeżo upieczonych, wciąż jednak nie ma o tym pojęcia, a warto je znać, ponieważ często mogą okazać się niezwykle pomocne.

Kluczyk od twojego auta może mieć znacznie więcej funkcji niż myślisz

Jak to zwykle bywa, wiedza bywa na wyciągnięcie ręki, jednak nie każdemu chce się po nią sięgnąć. Przykładem może być mnóstwo dodatkowych funkcji, które może posiadać twój kluczyk do samochodu, jednak jeszcze nigdy ich nie odkryłeś, gdyż nie chciało ci się zajrzeć do instrukcji obsługi. Czego mógłbyś się stamtąd dowiedzieć?

Jeśli dłużej przytrzymasz przyciski z symbolami kłódek (przynajmniej 3-5 sekund), może to rozpocząć proces otwierania lub zamykania wszystkich okien w samochodzie . W przypadku kabrioletów, może to dotyczyć również dachu. Bywa pomocne, gdy uświadomimy sobie, że nie zamknęliśmy jednej z szyb lub chcemy przewietrzyć swoje auto.





Twój kluczyk ma symbol z otwartą klapą bagażnika? To świetnie. Oznacza to, że po jego naciśnięciu odblokuje się zamek lub bagażnik otworzy się automatycznie.





. Konkretne sekwencje, jak np. dwukrotne naciśnięcie przycisku zamka lub zamknięcie zamków przyciskiem, a następnie długie trzymanie przycisku zamykania zamka może wyłączyć system bezkluczykowego dostępu .





. Niekiedy zamykając lub otwierając auto kierowca może jednocześnie składać lub rozkładać boczne lusterka oraz uruchomić światła w ramach tzw. opcji follow me home (czyli oświetlania drogi do domu lub auta).





Posiadając nowsze auto możesz się zorientować, że kluczyk może być zaprogramowany w taki sposób, aby pojazd rozpoznawał kierowcę. Ustawi w ten sposób odpowiednio fotel, lusterka, stację radiową czy nawet wprowadzi... ogranicznik prędkości!

Jeżeli chcesz sprawdzić, jakie funkcje oferuje kluczyk do twojego auta, warto wziąć w ręce instrukcję. Jeśli jednak jakaś funkcja powinna działać, ale z jakiegoś powodu tak nie jest, warto sprawdzić w menu komputera czy taka funkcja jest w ogóle aktywowana.