Mechanicy wskazali, które samochody naprawia się najłatwiej. Tych lepiej nie kupuj

Wielu kierowców narzeka, że o dobrego mechanika wcale w dzisiejszych czasach nie jest łatwo. A jeśli już się uda, to lepiej trzymać się go mocno i słuchać dobrych rad i podpowiedzi. A kto jak nie mechanik będzie lepiej wiedział, w jaki samochód warto inwestować, a od jakiego lepiej trzymać się z daleka? Warto poznać, jakie według polskich mechaników samochody mają nie tylko niską awaryjność, ale również koszty utrzymania oraz ceny poszczególnych części i komplikacje oraz trudność podczas serwisowania.

Zapytano 160 mechaników z Polski o najłatwiejsze w serwisie samochody używane

Pytanie skierowane do mechaników brzmiało - Samochody, której marki/grupy marek są twoim zdaniem najprostsze w obsłudze serwisowej? Chodziło głównie o dostęp do poszczególnych części samochodu, jakość mocowań i połączeń, dostępności części zamiennych, a także praktyczne rozwiązania techniczne, które mogły ułatwić serwis.

Bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazały samochody grupy VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) - wskazało na nie 37 proc. ankietowanych mechaników. Uchodzą one nie tylko za przemyślane, a jednocześnie bardzo proste w obsłudze. Drugie miejsce, z wynikiem 17,1 proc. zajęła Toyota, co tak jak w przypadku pierwszego miejsca, również nie okazało się zbyt dużym zaskoczeniem. Trzecie miejsce zadziwiło jednak wielu, bowiem zajął je Fiat. Marka nigdy nie była wysoko w rankingach dotyczących bezawaryjności pojazdów, a jednak zagłosowało na nią aż 10,3 proc. ankietowanych. Specjaliści sugerują, że jakość wykonania samochodów ulega poprawie, co dobrze wróży.Tuż za podium na 4. miejscu znalazły się Hyundai i Kia, a miejsce 5. zajęły samochody należące do grupy BMW/Mini.

Te samochody są drogie i skomplikowane w serwisie

Zadziwiające, zdaniem wielu, była dopiero 7. pozycja w rankingu dla Mercedesa. Jeszcze do ubiegłego stulecia uznawano ją za najbardziej jakościową, trwałą i bezawaryjną. Niestety obecna jakość pozostawia wiele do życzenia, a wysoki stopień skomplikowania samochodu oraz wysokie ceny części, a także ich trudna dostępność sprawiają, że nie jest to polecana marka. 8. miejsce zajęły samochody francuskie. Peugeot/Citroen uznane zostały za niepraktyczne i nie intuicyjne. Zbyt częste wprowadzanie zmian w konstrukcji również nie są odbierane za plus. Marna jakość połączeń i rdzewiejące elementy mocowań - tak podsumowano Forda, który zajął 9. miejsce. Ostatnie, 10. miejsce w rankingu należy do japońskich marek - Hondy i Suzuki. Niska popularność samochodów sprawia, że wielu mechaników nie jest z nimi dobrze obyta. Sprawia to wiele trudności podczas napraw i serwisowania.