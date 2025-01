Robisz to, żeby auto paliło mniej? Cierpi silnik i twój portfel

Nie jest żadną wiedzą tajemną to, że gdy silnik kręci się na wyższych obrotach, wówczas zużywa więcej paliwa. Sporo kierowców, w celach oszczędzania, regularnie sprawdza jaka jazda jest dla ich samochodu najbardziej optymalna i przy jakiej prędkości spalają najmniej paliwa. W dzisiejszych czasach ceny paliw przyprawiają o zawroty głowy, nic więc dziwnego, że wielu szuka najlepszych i najbardziej oszczędnych dla siebie i swojego portfela rozwiązań.

Oszczędna jazda może być tragiczna w skutkach dla niektórych części samochodu

Kierowcy, w celach oszczędności, często w czasie jazdy jak najszybciej wciskają wyższy bieg, przy jednoczesnym delikatnym wciskaniu gazu. Niewielu ma jednak świadomość, że w taki sposób chcąc oszczędzić paliwo i jeżdżąc na niskich obrotach prowadzą do usterki silnika. Niestety usunięcie jej wcale nie musi należeć do najtańszych.

Opisana wyżej jazda znacznie wpływa na żywotność koła dwumasowego. Rozwiązanie to stosowane dawniej było jedynie w silnikach Diesla, obecnie często można spotkać się z nim w silnikach benzynowych. Dwumasowe koło ma za zadanie tłumić drgania. Przy niskich obrotach tych drgań powstaje najwięcej, a więc to wtedy pracuje najciężej. Regularna jazda na niskich obrotach może zdaniem specjalistów powodować konieczność wymiany tego elementu co 30-40 tys. km. Koszt części zależy od modelu samochodu i rodzaju silnika, jednak mimo wszystko zaczyna się od kilkuset złotych. Biorąc pod uwagę, że dochodzą jeszcze opłaty za pracę mechanika, jazda na niskich obrotach jest zupełnie nieopłacalna, a koszt oszczędności na paliwie i tak będzie niewielki.

Lista potencjalnych usterek jest długa, a naprawa może wynieść nawet kilka tysięcy złotych

To jednak nie wszystko. Warto wiedzieć, że niskie obroty mają niekorzystny wpływ na wrażliwe podzespoły silnika, takie jak panewki korbowodów, wał korbowy czy tłoki. Im więcej usterek, tym bardziej naprawa silnika będzie nieopłacalna. Jazda na niskich obrotach generuje również boczne przeciążenia tłoków i niepotrzebne obciążenia dla łańcucha rozrządu, który może zacząć się rozciągać. Wymiana tego elementu nie jest ani szybka, ani łatwa. Rachunek za naprawę może opiewać nawet na kilka tysięcy złotych.