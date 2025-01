Ani do szkła, ani do zmieszanych. Tylko tam wyrzucaj szyby samochodowe. Unikniesz wpadki

Segregacja odpadów jest obowiązkowa, jednak nie każdy z nas wie, co i gdzie wyrzucać. Czasem zdarza się, że przekonani o oczywistości niektórych produktów nagminnie popełniamy błędy, wrzucając je nie do tych pojemników, co trzeba. A jak to wygląda w przypadku szyb samochodowych? Podpowiadamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieoczywiste wykroczenia, za które możesz dostać mandat. Bądź mądry przed szkodą!

Gdzie wyrzucić szyby samochodowe? Taki rodzaj odpadów może przynieść nie lata problemy

Sposób segregacji odpadów szklanych może być nie lada kłopotliwy. W samochodach mamy dwa rodzaje szyb - hartowane (z przodu) i laminowane (po bokach). Te pierwsze charakteryzują się większą kruchością, by w razie wypadku łatwiej można było je usunąć i wydostać się ze strefy zagrożenia, jaką może stać się nasz pojazd. Szyby laminowane mają zaś dwie warstwy szkła niehartowanego i są przedzielone warstwą folii PVB. To sprawia, że są bardziej wytrzymałe.

Niech cię nie kusi, by szyby wyrzucać do pojemnika na tworzywa ze szkła. Należy oddać je na stacji demontażu pojazdów lub bezpośrednio do firmy, która zajmuje się utylizacją. To koszt kilkudziesięciu groszy za kilogram szyby. Niektóre punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) również je przyjmą. Sprawdzisz to na stronie internetowej swojej gminy.

Wycieraczka/szyba samochodowa Tomasz Majchrowicz / Getty Images/iStockphoto

Czym najlepiej wycierać szyby samochodowe? Tak odpowiednio o nie zadbasz

O szyby samochodowe warto dbać regularnie, dzięki czemu unikniesz kilku problemów. Przede wszystkim zwracaj uwagę na to, czym je czyścisz.

Używaj specjalistycznych preparatów do szyb, które nie pozostawiają smug oraz domowych mieszanek, np. wody i octu;

Przecieraj ściereczkami z mikrofibry;

Myj szyby co najmniej raz w tygodniu.

Stosuj powłoki hydrofobowe, tzw. niewidzialne wycieraczki;

Kontroluj stan wycieraczek, bo uszkodzone mogą rysować szybę;

Odpryski naprawiaj od razu.

Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.