Twój hamulec ma ciekawą funkcję. Przydaje się kierowcom zwłaszcza na światłach

Nasze samochody skrywają szereg tajemnic, które warto odkryć. Praktycznie każdy, kto stawia na nowoczesne pojazdy, zdaje sobie sprawę, że mają one tyle funkcji, iż nie sposób przetestować je wszystkie. Niektóre ukryte są też nieco inaczej niż pod standardowymi przyciskami. W tym przypadku chodzi o utrzymanie samochodu w miejscu i to bez potrzeby zaciągania ręcznego. Wypróbuj raz w korku, a będziesz stosować już zawsze.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024