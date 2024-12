Według danych CEPiK oraz analiz przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, listopad bieżącego roku okazał się rekordowy pod względem liczby rejestracji nowych samochodów osobowych – odnotowano aż 49 144 sztuki. To imponujący rezultat, przewyższający ubiegłoroczny wynik aż o 18 proc. Tak duże zainteresowanie zakupem nowych aut zaskakuje, szczególnie w kontekście coraz bardziej wymagających norm emisji spalin i rosnących cen pojazdów. Co sprawiło, że Polacy tłumnie ruszyli do salonów samochodowych w ubiegłym miesiącu?

W jakim miesiącu najlepiej sprzedają się samochody? Rekord sprzedaży miał swój powód

Rekordowy wynik listopadowej sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce miał swoje wyraźne przyczyny. Wprowadzenie przepisów CAFE (Clean Air for Europe), które od stycznia 2025 roku zaostrzą normy emisji spalin, wywołało niemałe zamieszanie na rynku. Producenci, którzy przekroczą narzucone limity CO2, będą zobowiązani do uiszczania wysokich kar, co z pewnością przełoży się na wzrost cen aut spalinowych. Obawiając się podwyżek, rodacy tłumnie odwiedzali salony samochodowe, chcąc wykorzystać ostatnią okazję do zakupu auta na korzystniejszych warunkach. Dodatkowo końcoworoczne wyprzedaże roczników, tradycyjnie kuszące obniżkami, jeszcze bardziej zmotywowały klientów. W efekcie, w listopadzie 2024 roku, zarejestrowano ponad 49 tys. nowych samochodów osobowych.

Jakie auto jest nr 1 w Polsce? Toyota zdominowała zestawienie

Liderem polskiego rynku motoryzacyjnego została Toyota, która zdeklasowała konkurencję, notując 9829 zarejestrowanych pojazdów. To wynik aż o 26 proc. wyższy niż rok wcześniej. Największym przebojem okazała się niekwestionowana królowa polskich dróg – Toyota Corolla, która znalazła 4145 nabywców. Popularność marki wynika nie tylko z szerokiej gamy modeli, lecz także z niezawodności i zaufania przedsiębiorców, którzy odpowiadają aż za 66 proc. sprzedaży. Na drugim miejscu uplasowała się Skoda, która również od wielu lat cieszy się uznaniem polskich kierowców, z wynikiem 5336 zarejestrowanych pojazdów. Trzecie miejsce przypadło Volkswagenowi, który w listopadzie odnotował 3967 rejestracji, co oznacza wzrost aż o 38 proc. względem ubiegłego roku. Dalej w rankingu znalazły się marki takie jak Hyundai i Kia, które utrzymują stabilną pozycję w polskich rankingach sprzedaży.

Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl

Rynek motoryzacyjny w naszym kraju przechodzi jednak zauważalne zmiany, a na znaczeniu zyskują nowi gracze z Dalekiego Wschodu. Chińskie marki, takie jak MG i BAIC, coraz śmielej zdobywają serca polskich kierowców. W listopadzie zarejestrowano blisko 1200 ich pojazdów, co przełożyło się na 3,3 proc. udziału w rynku. Szczególną uwagę przyciągnął crossover MG HS, który był o krok od dołączenia do elitarnej dziesiątki najpopularniejszych modeli miesiąca.

Jak wygląda TOP 10 najchętniej kupowanych modeli aut w listopadzie 2024 roku? Oto pełna lista: