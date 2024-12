Koniec sielanki. Wracają opłaty na autostradzie A1. Zapłacą wszyscy

Darmowa autostrada A1. Po ponad roku powraca stary układ

Była ekipa rządząca na czele z premierem Mateuszem Morawieckim krótko przed wyborami w 2023 roku sprezentowała polskim kierowcom wyjątkowy prezent — zniesienie opłat na płatnych odcinkach autostrad. Co ciekawe, oprócz wprowdzenia bezpłatnych przejazdów na trasach należących od skarbu państwa i zarządzanych przez GDDKiA, a więc A2 Stryków - Konin oraz A4 Wrocław - Sośnica, dogadano się także ze spółką Gdańsk Transport Company, czyli zarządcą autostrady A1 na odcinku Gdańsk - Toruń (fragment Rusocin - Nowa Wieś o długości ok.152 km). Trasa AmberOne początkowo była darmowa jedynie w weekendy, a od 4 września 2023 roku stała się taką także w dni robocze.

Podpisana z władzami umowa miała początkowo obowiązywać do końca 2023 roku. Były rząd w ramach rekompensaty za brak wpływów z opłat wypłacił spółce 125 mln zł. Rząd Donalda Tuska po wygranych wyborach zdecydował, że trasa pozostanie bezpłatna także w 2024 roku. Z tego też względu z rezerwy ogólnej budżetu państwa przeznaczono kolejne 220 mln zł na "pokrycie zmniejszonych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego w związku z wdrożeniem procedury umożliwiającej zaprzestanie stosowania opłat za przejazd autostradą A1". W praktyce oznacza to, że na darmowe przejazdy złożyli się wszyscy obywatele, a więc także ci, którzy nie korzystają z trasy, czy też osoby nieposiadające prawa jazdy.

Pod koniec zeszłego roku premier Donald Tusk na specjalnej konferencji, stwierdził, ze ludzie przyzwyczajają się do tego, co jest dla nich korzystne, a rząd nie chce "dewastować ludziom planów, niszczyć przyzwyczajenia do dobrych zmian". Wspomniał jednak, że w rządzie przeprowadzono ciekawą dyskusję o tym, czy Polacy, którzy nie korzystają z autostrad, powinni współfinansować zwolnienie z opłat. "Są rodziny, których nie stać na paliwo, które nie mają samochodu. Trzeba się nad tym zastanowić. Na razie zdecydowaliśmy się na doraźne rozwiązanie" - stwierdził premier. Jak widać władze postąpiły zgodnie z tym, co podpowiadała logika. To już koniec bezpłatnej autostrady A1.

Powrót odpłat na autostradzie A1 Gdańsk - Toruń. Ile zapłacą kierowcy?

Do tej pory zwolnieni z opłat byli kierowcy pojazdów kategorii 1, a więc pojazdów o dwóch osiach, bez podwójnych kół, nieciągnących przyczepy, a także motocykliści. Od 1 stycznia od godz. 00.00 wznowiony zostanie pobór opłat od kierowców wszystkich kategorii. Stawki za przejazd pozostają takie same jak przed wprowadzeniem zwolnienia w 2023 roku. W przypadku pojazdów wcześniej wspominanej kat.1 skorzystanie z odcinka pomiędzy Rusocinem a Nowa Wsią będzie wiązało się z opłatą wynoszącą ok. 30 zł.

Tabela opłat dla kierowców dotychczas zwolnionych z płatności za przejazd autostradą A1. Fot. Gdańsk Transport Company S.A

Powrót opłat na autostradzie A1. Jak zachować się na bramkach?

W przypadku opłaty manualnej (kartą lub gotówką) podjeżdżając do bramek wjazdowych należy pobrać bilet, natomiast przy zjeździe z autostrady należy uregulować opłatę za przejazd na bramce z inkasentem. Użytkownicy zarejestrowani w systemie AmberGO korzystają z bramek bez zmian, tzn. nie muszą pobierać biletu na wjeździe na autostradę ani zatrzymywać się na bramkach podczas zjazdu z autostrady. Opłaty zostaną pobrane automatycznie.