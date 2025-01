Ten podstawowy błąd robi na myjni prawie każdy kierowca. Pieniądze wyrzucone w błoto

Wydawać by się mogło, że myjnia nie skrywa przed nami żadnych tajemnic, a mycie samochodu to po prostu bułka z masłem. Niestety zdaniem specjalistów, niemal każdy kierowca podczas standardowego mycia popełnia jeden podstawowy błąd. Nie wszyscy pamiętają również o kilku innych standardowych zasadach. Niby nic w tym złego, każdy robi jak uważa, jednak szkoda, bo pieniądze zostały wydane, a efekt nie powala.

Podstawowy błąd kierowców po umyciu samochodu na myjni

Żyjemy w czasach, w których każdy pędzi i nieustannie się spieszy. Szkoda czasu na stanie i nic nie robienie. A tymczasem okazuje się, że to jest właśnie najbardziej istotne zaraz po umyciu samochodu. Niemal każdy kierowca po odłożeniu lancy, wsiada do samochodu i czym prędzej odjeżdża. Co w tym złego? Mokra karoseria od razu zbiera kurz i pył, a także inne zabrudzenia. Już po kilku kilometrach jazdy nasz samochód wcale nie lśni czystością. Jeśli spieszysz się i nie możesz odczekać kilku minut zanim samochód wyschnie, w takim razie nie zapomnij zastosować programu "nabłyszczanie". Zdemineralizowana woda z dodatkiem środka hydrofobowego nie będzie osiadać na nadwoziu, gdyż bardzo szybko spłynie, a brud nie będzie miał do czego się "kleić".

O czym jeszcze zapominają kierowcy myjąc swój samochód?