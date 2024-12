Zaparowane szyby? Żaden problem. Banalny trik bez wydawania pieniędzy

Jedno z najczęściej pojawiających się pytań na internetowych forach i w mediach społecznościowych wśród kierowców to to dotyczące sposobów na uniknięcie zaparowanych szyb w aucie. Zaraz obok oszronionych i ośnieżonych szyb w samochodzie, to najbardziej znienawidzony problem. Nie trzeba jednak sięgać po żadne środki chemiczne, ani nawet po domowe sposoby, istnieje znacznie prostsze rozwiązanie.

REKLAMA

Na zaparowane i oszronione szyby istnieje już mnóstwo porad i trików

Zarówno na te najbardziej pospolite sposoby, jak i na te mniej, powstało już całe mnóstwo domowych trików, porad i sklepowych propozycji. Każdy szuka takich rozwiązań, które są nie tylko tanie, ale i bardzo skuteczne. O smarowaniu szyb surowym ziemniakiem, o piankach do golenia, o gotowych płynach likwidujących parę w samochodzie słyszała już chyba większość z nas. Niektórzy potwierdzają, inni mówią, że to kompletne bzdury i nie wierzą w ani jedno słowo.

Zwykle i tak bywa, że rozwiązanie bywa bardzo proste i skuteczne, jednak nie każdy o nim wie. Co dokładnie należy zrobić, jeśli nie chcemy walczyć z zaparowanymi szybami? Otóż działać trzeba zawczasu, a więc po zaparkowaniu samochodu a przed następną przejażdżką. Musimy mianowicie zadbać o wyrównanie temperatury powietrza w kabinie samochodu.

Dlaczego szyby w aucie parują?

Parowanie szyb nie zawsze jest winą nieszczelności auta, zanieczyszczonego filtra lub innych problemów z szybami bądź w aucie, ale różnicy temperatur pomiędzy temperaturą wewnątrz auta, a na zewnątrz. Zanim wyjdziesz z samochodu wystarczy porządnie schłodzić jego wnętrze.

Po dotarciu do celu, solidnie przewietrz kabinę samochodu otwierając na 2-3 minuty wszystkie drzwi auta. W ten sposób temperatura w aucie wyrówna się z tą panującą na zewnątrz. Ten prosty zabieg zwykle czyni cuda.

Ważne jest również regularne pozbywanie się wilgoci z auta - to problem, który dotyka nas szczególnie, gdy na dworze jest śnieg lub deszcz. Pomoże w tym regularne używanie klimatyzacji. W pozbywaniu się wilgoci może pomóc również dokładnie ogrzanie wnętrza samochodu zanim zakończymy przejażdżkę. Wilgoć zamieni się w parę. Potem wystarczy już tylko zadbać o wyrównanie temperatury w samochodzie, by nie walczyć ze wspomnianymi wyżej zaparowanymi szybami.