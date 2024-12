Zgromadził 69 bolidów Formuły 1. Teraz je sprzedaje, bo nie chce, żeby żona miała kłopot

Bernie Ecclestone to człowiek-legenda. To tak naprawdę on wyniósł Formułę 1 do miana elitarnego sportu motorowego. To także on zarządzał F1 przez blisko 40 lat. Majątek przedsiębiorcy jest wyceniany na 2,4 mld funtów. A jednym z jego składników jest pokaźna kolekcja bolidów.

Bernie chce zadecydować o losie kolekcji jeszcze za swojego życia

Na kolekcję Ecclestone`a zbieraną przez pół wieku składa się w sumie 69 bolidów F1. To pojazdy, które zwyciężały lub były prowadzone przez samych mistrzów kierownicy. W kolekcji znajdują się zarówno modele z lat 30. XX wieku, jak i bolid F2002 Michaela Schumachera, który jest uważany za jeden z najwspanialszych samochodów Formuły 1 wszech czasów. 69 eksponatów układa się zatem w mozaikę pt. "70 lat historii Formuły 1 pod jednym dachem". To żywe świadectwa historii tego sportu motorowego i naprawdę unikalne auta.

Kolekcja ma dla Ecclestone`a szczególne znaczenie. Mimo wszystko przedsiębiorca postanowił się pozbyć wszystkich bolidów. Powód? Bernie kocha każdy z tych pojazdów. Nie chce jednak zostawić żony z kolekcją po swojej śmierci. Nie chce robić jej problemu. Woli zadecydować o jej losie jeszcze za swojego życia.

Plotka głosi, że do decyzji przyczyniła się potężna kara ze skarbówki

Przesada, powiecie? Być może i tak. Warto jednak pamiętać o tym, że Bernie Ecclestone ma już 94 lata. Jego żona – Fabiana jest o połowę od niego młodsza. Nie da się zatem ukryć, że życie Brytyjczyka zbliża się do końca i ma on więcej, niż duże szanse umrzeć przed swoją wybranką. Choć powodów decyzji o sprzedaży kolekcji może być więcej. Tak przynajmniej spekuluje się w mediach. Kluczowy jest fakt, że Bernie władował się w kłopoty z brytyjską skarbówką.

Podczas sprawy sądowej w 2023 r. Ecclestone przyznał się do oszustwa podatkowego na kwotę 400 mln funtów. W efekcie przegranej musi zwrócić brytyjskiemu fiskusowi w sumie 650 mln funtów. Sprzedaż kolekcji pozwoli mu opłacić większą część tej kary. Bo 69 pojazdów zostało wycenionych nawet na pół miliarda funtów.