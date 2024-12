Toyota wybuduje nową fabrykę samochodów. Początek produkcji w 2027 roku

Toyota planuje budowę kolejnej fabryki. I znowu będzie to zakład, który powstanie poza Kajem Kwitnącej Wiśni. Gdzie zostanie zlokalizowany? Japoński portal NHK donosi, że marka interesuje się właśnie zakupem gruntu w Szanghaju w Chinach.

Toyota buduje fabrykę w Chinach. Będzie produkować Lexusy

Co wiadomo o nowej montowni? Jej cel jest jeden. Ma zajmować się produkcją luksusowych elektryków sygnowanych logo Lexusa. Czemu luksusowych i czemu elektrycznych? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nowa fabryka ma przede wszystkim sprostać wymogom rynku chińskiego. A Chińczycy na potęgę kupują pojazdy zasilane prądem i auta luksusowe. Modele mają zatem łączyć wymagania tamtejszych klientów. Poza tym produkcja wyłącznie aut elektrycznych sprawia, że zakład może być w pełni zarządzany przez Toyotę. Nie potrzebuje udziału chińskiego kapitału.

Toyota jest na etapie poszukiwania gruntu pod nową fabrykę. To jednak nie oznacza, że na ten zakład trzeba będzie długo czekać. Według wstępnych planów już w 2027 r. miałby on rozpocząć produkcję pojazdów. Perspektywa czasowa nie jest zatem odległa. I stanowi dla japońskiej marki wygodną okazję do dobrego przygotowania się.

Luksusowe Lexusy mają odwrócić trend sprzedażowy w Chinach

Kluczowe w tym punkcie jest to, że montaż luksusowych modeli Lexusa wymaga... stworzenia tej gamy na początek. Obecnie marka sprzedaje bowiem wyłącznie dwa modele elektryczne. Mowa o aucie UX300e oraz RZ 450e. UX powoli kończy swoje rynkowe życie. Potrzebuje następcy. W nowy kanon może się wpisywać zatem jedynie RZ. Ale jeden SUV to zdecydowanie za mało w świetle szerokiej oferty konkurencji.

Rozwój oferty jest kluczowy. Szczególnie że według doniesień, jednym z celów budowy nowego zakładu ma się stać odwrócenie trendu spadkowej sprzedaży Toyoty w Chinach. Tylko w 2024 r. wskaźnik spadł o 9,3 proc. To jednak nie koniec, bo zakład może też oznaczać szansę dla nowej technologii bateryjnej.

Luksusowy e-Lexus z baterią ze stałym elektrolitem?

Jak donosi serwis Elektrowóz, w chińskim zakładnie Toyoty miałyby być produkowane samochody wyposażone w nowoczesne akumulatory. Wstępnie mówi się o ogniwach LxFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowymi ze zmodyfikowaną chemią. Jest jednak wielce prawdopodobne, że Japończycy mogliby również postawić na własną technologię, a więc akumulatory ze stałym elektrolitem. Te ponoć są w stanie zagwarantować zasięg wynoszący nawet 1000 km na jednym ładowaniu. Dodatkowo są zdecydowanie lżejsze i bardziej kompaktowe.