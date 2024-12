Limuzyna ze sportowym charakterem. SUV premium, który dzisiaj może mieć każdy

Kiedy kupujemy samochód, nie tylko dbamy o to, by w pełni odpowiadał naszym potrzebom, ale chcemy jednocześnie, by choć trochę wyrażał nas samych. Wielu z nas pragnie mieć samochód, który będzie podkreślał jego status, będzie dodawał mu prestiżu i wzmacniał jego autorytet. Do niedawna taką opinią cieszyły się SUV-y.

REKLAMA

SUV to jeden z najczęściej kupowanych modeli samochodów wśród Polaków

Jak można zauważyć, na polskich drogach większość samochodów to właśnie SUV-y, a więc można pomyśleć, że ten prestiż nieco zanika. Jednakże wciąż jest kilka takich modeli, które podkreślają status, a jednocześnie nie są nieosiągalne finansowo. Ten rodzaj samochodu łączy w sobie cechy zarówno sportowe, jak i terenowe. Nie można zapomnieć o tym, że dla wielu jazda nim wiąże się z podniesionym komfortem i kojarzy się z jakością w wersji premium.

Potwierdzenie daje raport przygotowany przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Znaleźć można w nim informacje, iż ponad 53% wszystkich rejestrowanych w 2023 roku w naszym kraju aut stanowiły te z grup małych, średnich oraz dużych SUV-ów i crossoverów. Ich popularność wcale nie maleje, wręcz przeciwnie.

Porsche - dawniej marzenie większości. Dzisiaj może mieć go niemal każdy

Zdaniem specjalistów, jest jeden model, który szczególnie zaskarbia sobie przychylność i uwagę kierowców. Kiedyś niedostępny, dzisiaj na wyciągnięcie ręki, nawet dla przeciętnie zarabiającego Polaka. O czym mowa - o Porsche Cayenne. To swoista legenda, dla wielu marzenie, podkreślenie własnego statusu i prestiżu. Przeglądając ogłoszenia możemy zauważyć, że ten model z okolic 2004-2007 roku dostępny jest już za około 30 tysięcy złotych - bierzemy pod uwagę pierwszą generację wspomnianego modelu.

Największą popularnością cieszy się Cayenne z benzynowym silnikiem o pojemności 4,5 litra i o mocy 340 koni mechanicznych. Potencjalni kupujący rozważają również Porsche o mocy 450 koni mechanicznych. Ten samochód rozpędza się do setki w mniej niż 6 sekund. Choć kosztuje tyle, że może sobie pozwolić na niego wielu, warto przed zakupem jednak rozważyć, czy stać nas będzie na jego naprawy i serwisowanie. Na ten temat urosło już wiele mitów i legend, nie da się jednak podważyć tego, że nawet jeśli będziemy robić to po kosztach, nadal będzie wynosiło to znacznie więcej niż przykładowo mając Hondę Civic czy Toyotę.