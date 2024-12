Uważaj na ten nawyk za kierownicą. Skrzynia biegów nie wytrzyma

Umiejętne prowadzenie pojazdu często wymaga wypracowania pewnych nawyków, co trwa nawet do kilku lat po skończeniu kursu i zdania egzaminu. Mimo wszystko zawsze zobowiązani jesteśmy do zachowania szczególnej ostrożności na drodze, by nie zaszkodzić sobie i innym uczestnikom ruchu. Okazuje się, że niektórzy mają pewien szkodliwy nawyk, który z czasem może nieść spore konsekwencje. W tym przypadku chodzi o finanse.

Jak trzymać ręce podczas jazdy? Na pewno nie kładź dłoni na dźwigni zmiany biegów

Niektórzy praktycznie zawsze trzymają jedną rękę na dźwigni zmiany biegów, bo przecież co chwilę trzeba zmieniać bieg. To jednak spory błąd. Jak podaje motoryzacja.interia.pl:

Opieranie ręki sprawia, że wodziki naciskają na przesuwkę biegu, który jest włączony. To powoduje zarówno przyspieszone zużycie widełek wybieraka, jak i samej przesuwki. Ponadto drgania pochodzące z przekładni przenoszą się na tzw. zewnętrzny mechanizm wybierania biegów, który dostaje luzów.

Takie obciążenie nie jest korzystne i może znacząco skrócić żywotność synchronizatorów biegów oraz całej skrzyni.

Co najczęściej się psuje w aucie? Wszystko przez złe nawyki kierowców

Oprócz trzymania ręki na dźwigni istnieją też inne błędy, które nagminnie popełniają kierowcy. Na co warto zwrócić uwagę i co wyeliminować?

Lekceważenie wycieku płynów eksploatacyjnych;

Dolewanie oleju do rozgrzanego silnika;

Gwałtowne najeżdżanie na krawężnik;

Szybka jazda na dziurawej drodze;

Złe ciśnienie w oponach;

Jazda na rezerwie;

Jazda na niskich obrotach.

