Dzięki temu, że Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID), jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia mogły się rozpocząć prace przygotowawcze na trasie S19. Chodzi o odcinek pomiędzy Lubartowem a Lublinem, który będzie drogą szybkiego ruchu o dużej przepustowości. Choć ma zaledwie 23 km, spełni bardzo ważną rolę, dlatego niektórzy nazywają go wprost szkieletem drogowym tego regionu.

Na nową drogę ekspresową z utęsknieniem czekają mieszkańcy Niemców

Realizacją inwestycji zajmie się firma Duna Polska, a umowa podpisana na wykonanie nowej trasy opiewa na kwotę 835,7 mln zł. Oddanie drogi do użytkowania planowane jest w 2027 r., czyli za mniej niż trzy lata. Nowa droga ekspresowa S19 będzie przebiegać po zachodniej stronie Lubartowa w korytarzu obecnej obwodnicy tego miasta, która w tej chwili składa się z jednej jezdni. Od wschodu nowa trasa będzie poprowadzona wzdłuż miejscowości Niemce. Odcinek rozpocznie się od węzła drogowego Lubartów Północ i poprowadzi aż do węzła Lublin Rudnik. Będzie mieć dwie jezdnie liczące po dwa pasy ruchu z rezerwą na wybudowanie trzeciego pasa. Dodatkowo wykonawca wybuduje ponad 40 km dróg w okolicy, służących do obsługi lokalnego ruchu oraz 29 obiektów inżynierskich. Wśród nich są cztery węzły drogowe (Lubartów Północ, Lubartów Zachód, Niemce Wschód i Niemce Południe), liczne wiadukty i drogi równoległe, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace zaczęły się od przygotowania objazdów, dróg serwisowych i technologicznych oraz rozpoznania saperskiego. Później w zależności od pogody wykonawca planuje rozpoczęcie robót ziemnych i przebudowy podziemnych sieci. Nowa droga ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości Niemce. Dzięki temu jej mieszkańcy odetchną świeżym powietrzem, poprawi się ich bezpieczeństwo, a sieć lokalnych dróg zostanie odciążona. Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu wykonanym w 2020 roku, natężenie ruchu na DK19 w okolicach Niemiec i Ciecierzyna było największe ze wszystkich jednojezdniowych dróg krajowych w woj. lubelskim. Wahało się między 27 a ponad 28 tys. pojazdów na dobę.

W 2027 roku droga ekspresowa S19 w woj. lubelskim ma liczyć łącznie 190 km

Uzyskanie decyzji ZRID pozwoliło na rozpoczęcie najważniejszego etapu tej inwestycji. To od niej zależą granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i to ona umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położone na trasie budowanej drogi ekspresowej. Po ukończeniu planowanego odcinka trasa S19 w woj. lubelskim będzie mieć 190 km długości. W tej chwili kierowcy używają sześciu fragmentów S19 w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Węglin do granicy woj. podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina. Poza tym trwa realizacja sześciu innych odcinków tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km: