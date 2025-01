Polska znajduje się w pierwszej piątce najbardziej niebezpiecznych dróg w Europie. Według raportu Komisji Europejskiej wskaźnik ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Polsce wynosi 65 na milion mieszkańców. Pomimo spadku o 15% w porównaniu do 2019 r., więcej osób ginie tylko w Rumunii, na Łotwie i w Bułgarii, czytamy w raporcie.

Kierowców w Polsce gubi zbyt duża pewność siebie. Potrzeba nam więcej ogłady

Zbyt duża pewność siebie to od lat największy problem wśród kierowców. Eksperci rankomat.pl przeanalizowali dane z badania PIU oraz raportu "Wypadki drogowe w Polsce w 2020 roku" Komendy Głównej Policji. W 2020 r. liczba odnotowanych wypadków drogowych spadła o 22,3% w stosunku do roku poprzedniego, ale było to spowodowane pandemią Covid-19, która znacznie ograniczyła ruch na europejskich drogach.

Wypadki i kolizje drogowe w Polsce - głównie przeważa jedna trasa

Wśród dróg ekspresowych S86 zajmuje pierwsze miejsce jako najniebezpieczniejsza droga w Polsce: średnio w ciągu niemal całego roku odnotowano 113 kolizji i wypadków na 1 km drogi, co daje średnio prawie 2 kolizje dziennie na całym odcinku o długości 5,9 km. W 2016 r. doszło tam do 599 kolizji i wypadków, co było najwyższym wynikiem dla wszystkich dróg w Katowicach.

Inne niebezpieczne odcinki dróg w Polsce

Przed modernizacją DK 7 była obok DK 1 najniebezpieczniejszą drogą w Polsce. W 2007 roku na DK 7 doszło do 765 wypadków drogowych, w których zginęło 170 osób. Polacy są określani na świecie jako kierowcy, którzy umieją jeździć, jednak często przekraczają dozwoloną prędkość, co może być wynikiem wypadków na powyższych odcinkach.