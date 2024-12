To nie Warszawa, chociaż wagony są z Polski. Jeżdżą w metrze, które ma 176 km długości

Rijad, a więc stolica Arabii Saudyjskiej, może się pochwalić naprawdę imponującym metrem. To składa się z sześciu linii. Ich łączna długość wynosi 176 km. Co prawda wynikowi daleko do składającego się z siatki 400 kilometrów metra w Londynie. Z polskiej perspektywy ta liczba jednak może imponować. Metro w Warszawie ma bowiem zaledwie 41,5 km długości i tylko dwie linie.

Arabia Saudyjska zamówiła 115 składów metra w Polsce. Kontrakt opiewa na 1,2 mld euro

Szacuje się, że po blisko 180 km metra w stolicy Arabii Saudyjskiej jeździć będzie nawet 3,6 mln pasażerów każdego dnia. Tak duży ruch wymaga zatem zastosowania szerokiego taboru. Połączenia na sześciu trasach w szczytowym momencie obsługiwać będą w sumie 183 składy. Na razie składów będzie jednak 115. I wszystkie z nich zostaną wyprodukowane przez firmę Alstom. Kontrakt opiewa na astronomiczną sumę na poziomie 1,2 mld euro. Na tym sukcesy Alstomu się jednak nie kończą. Bo także on dostarczy 37 pociągów regionalnych rumuńskiemu Urzędowi ds. Reformy Kolei. W tym przypadku kontrakt dotyczy dostarczenia i obsługi pojazdów przez 15 lat. Wartość zamówienia to 480 mln euro.

Metro w Arabii Saudyjskiej będzie miało polskie składy. Powstaną w Chorzowie

Pewnie pomyślicie, że w tej informacji coś nie gra. Przecież Alstom jest firmą francuską. Jak to zatem możliwe, że wagony, które trafią do Arabii Saudyjskiej, mimo wszystko będą polskie? Nie można zapominać o tym, że od 1997 r. Alstom ma fabrykę w naszym kraju. A właściwie nie jedną fabrykę, a cztery. Te są zlokalizowane w Chorzowie, Wrocławiu, Świętochłowicach i Nadarzynie. Alstom zatrudnia w Polsce 4 tys. osób. I to nadal nie koniec. Bo np. w Warszawie przedsiębiorstwo posiada swoją centralę na Europę Środkowo-Wschodnią.

Kluczowy na polskiej mapie Alstomu jest zakład w Chorzowie. To nie tylko jedna z nowocześniejszych fabryk firmy, ale i centrum kompetencyjne. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji pociągów metra oraz pociągów regionalnych. To właśnie kolejki metra z Chorzowa trafiły do Arabii Saudyjskiej, a pociągi regionalne trafią do Rumunii. Pojazdy są też eksploatowane w Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.