Jak szybko jeżdżą pociągi Frecciarossa? 360 km/h to już przeszłość. Jest nowy rekord

Ma 202 metry długości, blisko 3 metry szerokości, 28 par drzwi i zabiera na pokład nawet 470 pasażerów na raz. Pociąg Frecciarossa 1000 należy do kategorii kolei dużych prędkości, tak samo jak nasze Pendolino i jest eksploatowany we Włoszech. Porusza się między takimi miastami, jak Turyn, Bolonia, Mediolan, Neapol, Rzym, Padwa czy Salerno. Tym samym tworzy szeroką siatkę szybkiej kolei.

Frecciarossa 1000 pokonuje 280 km w 46 minut. I to przy prędkości podróżnej

Stwierdzenie szybka kolej oczywiście niewiele wyjaśnia. Przejdźmy zatem do konkretów. Frecciarossa 1000 waży jakieś 500 ton. Potrzebuje zatem mocnego napędu. Ten dostarcza aż 16 silników elektrycznych. Ich łączna moc sięga 13,4 tys. koni mechanicznych. Standardowa prędkość przejazdu włoskim pociągiem wynosi 300 km/h. Komercyjnie jest on w stanie pojechać nawet 360 km/h. Przy tej szybkości pokonanie 280-kilometrowej trasy między Wenecją a Mediolanem zajęłoby mu zaledwie 46 minut. To mniej, niż w godzinach szczytu zajmuje pokonanie dwóch warszawskich skrzyżowań w newralgicznym punkcie...

Prędkość 360 km/h w pociągu, który ma 470 osób na pokładzie i waży 500 ton, brzmi imponująco. A to wcale nie koniec jego możliwości, bo Frecciarossa 1000 została zbudowana do rozwijania jeszcze większych prędkości. Konstruktorzy wskazują, że pociąg jest w stanie pojechać nawet 400 km/h. Jest zatem tylko nieznacznie wolniejszy od Bugatti Veyrona. To raz. Dwa włoskiej konstrukcji do rozwinięcia prędkości wystarczą zwykłe tory. Bugatti ten wyczyn na drodze publicznej raczej się nie uda.

Frecciarossa 1000 kosztuje 123 mln zł. Za jego projekt odpowiada Bertone

Pociąg jest w stanie przyspieszać z prędkością 0,7 m/s każdej sekundy. Jeszcze lepiej jednak zwalnia. Bo po wciśnięciu hamulców przez maszynistę, pociąg wytraca prędkość w tempie 1,2 m/s na sekundę. Dodatkowo pojedynczy pociąg kosztował w 2010 r. jakieś 30,8 mln euro. To oznacza 123 mln zł.

Ciekawostek dotyczących tego pociągu jest oczywiście więcej. Jedna z nich odnosi się do rodowodu. Frecciarossa to włoska konstrukcja, a Włosi ponad wszystko cenią sobie styl. Nie inaczej było i w tym przypadku. Dlatego do prac nad wyglądem zewnętrznym pociągu zaproszona została... Grupa Bertone! Ta sama, która zaprojektowała szereg klasycznych Alf, a do tego Citroena XM, Lancię Stratos HF, Lamborghini Countach czy Maserati Quattroporte II. Studio projektowe otrzymało odpowiedzialne zadanie. Bo miało zadbać o design, a także względy bezpieczeństwa i aerodynamikę. Dlatego pociąg Frecciarossa 1000 jest reklamowany przez Włochów następującym sloganem: "Najbardziej oszałamiający pociąg na świecie. Wyprodukowany we Włoszech".