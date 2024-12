Taką rejestrację łatwiej jest ukraść. Sprawdź czy twoja jest bezpieczna

Oszuści wykorzystują niepewność w systemie, aby przejąć numery warte tysiące i szybko je sprzedać, pozostawiając zarówno prawowitego właściciela, jak i kupującego nieświadomych, że zostali oszukani. Agencja ds. Licencji Kierowców i Pojazdów (DVLA) nadzoruje system, który pozwala właścicielom kupować i sprzedawać prawa do korzystania z numeru rejestracyjnego.

REKLAMA

Agencja organizuje osiem aukcji rocznie, a także sprzedaż online mniej wartościowych numerów. Jeśli kierowca nie chce natychmiast przypisać go do pojazdu, jest on przechowywany w „dokumencie zatrzymania" zwanym V778, który jest wysyłany pocztą do zarejestrowanego właściciela.

Gra liczb

Chociaż numery mogą być warte tysiące, bezpieczeństwo systemu opiera się na prostym 12-cyfrowym numerze referencyjnym wydrukowanym na certyfikacie. Gdy oszust uzyska dostęp do tego numeru, może przypisać go do pojazdu w ciągu kilku sekund i sprzedać go bez twojej wiedzy. Nie muszą też fizycznie kraść V778 ani podrabiać podpisu, wystarczy, że będą w stanie wprowadzić numer na stronie internetowej.

Czy trzeba przerejestrować pojazd? Czy trzeba przerejestrować pojazd? Fot. Dominik Sadowski / Anna Jarecka / Agencja Wyborcza.pl

Wiele kierowców nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia

Zgodnie z danymi uzyskanymi od DVLA na podstawie wniosku o swobodę dostępu do informacji, na tych świadectwach przechowywania znajdują się 2 315 274 numery rejestracyjne pojazdów. Właściciele mogą przechowywać numer rejestracyjny jako inwestycję lub po prostu czekać na przeniesienie go do nowego samochodu. Niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że dokument ten może być tak łatwo wykorzystany przez oszustów, którym wystarczy rzut oka na kod referencyjny. Na razie takie kradzieże najczęściej występują w UK, ale w Polsce rejestracje personalizowane też są zagrożone.

Czy rejestracja 'młoda para' jest legalna? Czy rejestracja 'młoda para' jest legalna? Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Kradzione rejestracje są podejrzanie tanie

Zaoferowano mi rejestrację na sprzedaż przez kogoś, kto posiadał ją zaledwie od kilku tygodni; była podejrzanie tania. Po wielu poszukiwaniach znalazłem dane oryginalnego, legalnego sprzedawcy, który wysłał zdjęcie certyfikatu oszustowi.

Oszustwa zdarzają się także przy sprzedaży. Ludzie sprzedają prawdziwy, ważny dokument online lub nawet zgadzają się spotkać osobiście, ale po sprzedaży zgłaszają go jako zagubiony lub skradziony. Po zapłaceniu kupujący nie ma tak naprawdę na czym się oprzeć.