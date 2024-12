Warszawskie ulice zmieniły się nie do poznania, ale widać to dopiero po zmroku

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie pochwalił się kolejnymi efektami prac. Tym razem informuje o postępach w modernizacji oświetlenia na ulicach stolicy. I te są ogromne. Bo tylko w ostatnich dwóch latach pracownicy ZDM wymienili 73 342 oprawy latarni. W tym 35 627 na ulicach gminnych.

Warszawa ma dedykowaną oprawę latarni. Tylko stolica ma na nią licencję

W tym punkcie pojawia się ciekawostka. Wiedzieliście o tym, że Warszawa otrzymała specjalnie zaprojektowany model oprawy o nazwie Sava? Stolica posiada licencję na jego swobodne wykorzystywanie w przyszłości. To pozwala na standaryzację rozwiązań świetlnych w mieście. A jest ona o tyle ważna, że sama oprawa spełnia restrykcyjne wymogi. Zazwyczaj ma temperaturę barwową ustawioną na 3000K. Wyjątek stanowią wysokie maszty oświetleniowe (4000K) znajdujące się zazwyczaj na węzłach drogowych.

Poza tym oprawa ma modułową konstrukcję. To oznacza łatwiejszą naprawę w razie awarii. Awarii, przed którą miasto chroni gwarancja na urządzenie. Producent gwarantuje, że oprawy wytrzymają co najmniej 12 lat. Ogromną zaletą nowych latarni jest także możliwość regulowania snopu światła. W efekcie lampy będą oświetlać drogę, a nie np. okna okolicznych bloków.

Dedykowana Warszawie oprawa latarni Sava Fot. ZDM w Warszawie

Warszawskie latarnie są eko. Zwrócą się w dwa lata

Ponad 73 tys. nowych opraw oświetleniowych w Warszawie oznacza wydatek na poziomie 70 mln zł. Kwota jest astronomiczna. W skali utrzymania miasta traci jednak na znaczeniu. Bo nowe oprawy oznaczają oszczędność 35 904,41 MWh prądu każdego roku. To daje spadek zużycia energii aż o 35 proc. W efekcie w ciągu 12. miesięcy miasto wyda 46,11 mln zł mniej na oświetlenie dróg. Oprawy zwrócą się w niespełna dwa lata!

Oszczędność i mniejsze wydatki to jednak dopiero początek. Bo mniej prądu oznacza niższą emisję CO2 do atmosfery. Ta zostanie zredukowana aż o 29 154 tony. Przez to modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszawie przyniesie dokładnie taki skutek, jak posadzenie 4 164 912 dorosłych drzew. A przecież modernizacja opraw jeszcze się nie kończy. Na samych ulicach gminnych zostało nawet 10 tys. LED-owych lamp Sava do zamontowania.