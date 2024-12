Powstanie nowy, najdłuższy tunel w Polsce. Koncepcja powstała już w latach 80.

Na tę chwilę miano najdłuższego tunelu w Polsce należy do tego, który znajduje się pod warszawskim Ursynowem, na drodze S2 i mierzy 2355 m długości. Nie potrwa to jednak długo, ponieważ niedawno ogłoszono przetarg na zachodnią obwodnicę Szczecina. Na jednym z zaplanowanych odcinków Police - Goleniów powstanie najdłuższy tunel w Polsce.

Po zakończonym przetargu wykonawcy będą musieli opracować projekty wykonawcze i wybudować wskazane odcinki Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zadanie zostało podzielone na trzy etapy:

Kołbaskowo – Dołuje: 13,6 km

Dołuje – Police: 11,9 km

Police – Goleniów: 23,4 km.

Zakończenie pierwszych dwóch odcinków zaplanowane jest na rok 2028.

Najdłuższy tunel w Polsce - to już nie będzie Warszawa

Odcinek Police - Goleniów połączone będą tunelem drogowym, który ma liczyć 5 kilometrów długości i tym samym stanie się wówczas najdłuższym tunelem w całej Polsce. Średnica zewnętrzna tunelu ma mieć prawie 15 metrów, a grubość obudowy aż 60 cm. W tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, których głównym zadaniem będzie przede wszystkim umożliwienie ewakuacji w niebezpiecznych i groźnych sytuacjach.

GDDKiA zadeklarowała, że "spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, a jezdnia na głębokość do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą miały długość ok. 600 m.". Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z tego konkretnego fragmentu drogi kierowcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać w 2032 roku.

Warto zaznaczyć, że cała koncepcja wspomnianej wyżej trasy powstała już spory czas temu, ponieważ na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Najpierw, w latach 90. przygotowano całą koncepcję, od 2007 roku władze lokalne wraz z władzami województwa pracowały nad uzyskaniem decyzji środowiskowej. Trwało to 8 lat. W 2015 roku obwodnica została wpisana do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych jako przebieg drogi ekspresowej S6.

Ostatecznie decyzja środowiskowa została wydana w 2017 r. Kolejnym krokiem było ogłoszenie przetargu na opracowanie Koncepcji programowej. Trwało to od 2018 do 2021 roku. W 2022 roku można było rozpocząć prace nad projektem budowlanym. Łączny koszt, w podziale na 3 odcinki, wynosi 60 mln złotych. Cała dokumentacja została złożona w 2024 roku. Aby przystąpić do pierwszych prac, wykonawcy muszą czekać na pozwolenie na realizację drogową - to ma nastąpić w pierwszej połowie 2025 roku.