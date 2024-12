Liczba fotoradarów i pomiarów na drogach rośnie. Jak sprawdzić który działa? To proste

W ostatnim czasie regularnie w całej Polsce przybywa miejsc, w których stają fotoradary lub instalowane są odcinkowe pomiary prędkości. To sposób na walkę z rosnącą liczbą piratów drogowych, a co za tym idzie wypadków i kolizji. Prędkość kontrolowana jest nie tylko w miastach i małych miasteczkach, ale również na drogach ekspresowych i autostradach. Choć dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego jest obowiązkiem każdego kierowcy, wielu zastanawia się czy można w jakiś sposób sprawdzić czy dane urządzenie bądź pomiar już działa - zanim wyruszą w trasę.

Czy można sprawdzić, który fotoradar lub pomiar prędkości działa?

Pytanie nurtuje wielu, a odpowiedź jest oczywiście prosta - każdy może sprawdzić, który fotoradar lub odcinkowy pomiar prędkości działa zanim wyruszy w trasę. Nad wszystkimi urządzeniami pomiarowymi w całej Polsce nadzór pełni Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Na dzień 12 grudnia 2024 roku podano, że łączna liczba wszystkich odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce wynosiła 68. W planach są już kolejne.

Żeby mieć pewność, który konkretnie fotoradar lub pomiar działa wystarczy wejść na wirtualną mapę wszystkich urządzeń, która podlega pod CANARD. Opcje filtrowania pozwalają sprawdzić fotoradary stojące, odcinki, gdzie mierzona jest średnia prędkość, albo tak zwane kamerki Red Light, które monitorują skrzyżowania i przejazdy kolejowe nagrywając kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle.

Jakie mandaty obowiązują w Polsce za przekroczenie prędkości?