Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym? Podpowiadamy kiedy wymiana jest niezbędna

Dowód rejestracyjny to dokument, który ma obowiązek posiadać każdy właściciel samochodu. Zawarte są w nim niezbędne informacje, m.in.: dane właściciela, numer rejestracyjny i numer VIN auta czy informacje o silniku samochodu. Ale czy zawsze trzeba go mieć przy sobie i czy jego wymiana jest niezbędna? To zależy.

