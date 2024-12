Policja na zakupach. 25 nowych Mercedesów i 2 polskie transportery opancerzone

Policja podała do wiadomości, że w ostatnim kwartale 2024 roku zostały zawarte umowy, zapewniające dostawy w przyszłym roku kolejnych dwóch egzemplarzy lekkiego transportera opancerzonego TUR VI oraz 25 furgonów służących do transportu więźniów. Specjalistyczne pojazdy zostały wyłonione w procedurach zakupowych, a ich wybór został dokonany z uwagi na parametry konstrukcyjne oraz wyposażenie dostosowane do specyfiki i uwarunkowań służby.

REKLAMA

Zobacz wideo

2 pancerne transportery do zadań specjalnych

Dostawa dwóch samochodów TUR VI stanowić będzie doposażenie służby kontrterrorystycznej w tego rodzaju sprzęt transportowy. Obecnie formacja dysponuje ośmioma sztukami takich kołowych lekkich transporterów, z których dwa wyposażone są w rampę szturmową. Za produkcję tych wozów odpowiada polska firma AMZ-Kutno. Napęd stanowi czterosuwowy, sześciocylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 6,9 litra i mocy 327 KM współpracujący z automatyczną skrzynią biegów, która przekazuje napęd na cztery koła.

TUR VI jest pojazdem przeznaczonym do przewozu w jego wnętrzu 8 funkcjonariuszy: kierowcy, dowódcy i sześciu operatorów grupy szturmowej. Zastosowane wyposażenie stanowi elementy niezbędne do realizacji działań podczas prowadzonych akcji i operacji policyjnych, czy też transportu osób wymagających zwiększonej ochrony. Pojazd wykorzystywany jest przy odbijaniu zakładników na lotniskach, wchodzeniu do budynków przez okna, jak również usuwaniu przeszkód na drodze, taranowaniu zamkniętych bram. Wnętrze chroni załogę w razie ataku bojowymi środkami trującymi, biologicznymi i pyłem promieniotwórczym.

25 furgonów marki Mercedes-Benz

Policja w 2025 r. zamierza wprowadzić do taboru transportowego 25 pojazdów służących do transportu osób konwojowanych. Zabudowa ulokowana zostanie na podwoziu typu furgon marki Mercedes-Benz. Nowy sprzęt sukcesywnie będzie zastępował furgony dotychczas wykorzystywane przez policjantów wydziałów konwojowych pojazdy. Pojazdy typu "duża więźniarka" przystosowane będą do przewozu 4 konwojentów i 10 osób konwojowanych (w tym 1 w izolatce) oraz ich bagażu podręcznego. W przyjętych rozwiązaniach techniczno-technologicznych postawiono na zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu pełnienia służby poprzez zastosowanie odpowiedniego wyposażenia o podwyższonej wytrzymałości, a także instalację systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego.