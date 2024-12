Nasi sąsiedzi zrobili spore zakupy. Ponad 500 aut tej marki zasili administrację

Toyota w ostatnim czasie wygrała aż trzy przetargi na dostarczenie samochodów dla czeskiej administracji rządowej. Postępowania zostały ogłoszone latem tego roku przez ministerstwo finansów w ramach optymalizacji państwowej floty i zakupu nowych pojazdów. Na jaki model padł wybór?

REKLAMA

Zobacz wideo

Toyota dostarczy ponad 500 samochodów Czechom

W ramach przetargów w ciągu dwóch najbliższych lat Toyota dostarczy czeskiej administracji aż 515 nowych pojazdów. Oczywiście zgodnie z unijnymi przepisami promującymi zeroemisyjny transport będą to elektryki, a więc egzemplarze modelu bZ4X. To jeden z największych jak dotąd rządowych kontraktów na bezemisyjne pojazdy w tym kraju. Dostawcą samochodów będzie dealer Auto Eder, a większość z aut zostanie przekazana w 2025 roku.

Toyota bZ4X Fot. Toyota

Warto dodać, że Toyota z sukcesami bierze udział w licznych przetargach dla czeskiego państwa. Samochody marki są wykorzystywane w m.in. jednostkach zintegrowanego systemu ratownictwa, policji i wojska. Użytkują je także podmioty na poziomie regionalnym czy też samorządy lokalne. W 2024 roku Toyota jest drugą najlepiej sprzedającą się marką w Czechach.

Toyota potwierdziła, że jest w stanie skutecznie zaspokoić potrzeby klientów poszukujących różnych typów napędów, oferując hybrydy, hybrydy typu plug-in oraz auta elektryczne. Cieszymy się z zaufania, jakim państwo darzy nasze pojazdy

- mówi Martin Peleška, dyrektor generalny Toyota i Lexus Czech Republic. Warto dodać, że kontrakt w Czechach to jak dotąd drugie największe zamówienie na elektryczne Toyoty bZ4X w Europie. W ubiegłym roku firma G7, jeden z największych francuskich operatorów taksówkowych, podpisała umowę na zakup 2500 aut do końca 2030 roku. Pierwsze 500 egzemplarzy zostanie dostarczonych do 2025 roku.

Toyota bZ4X. Elektryczny SUV z zasięgiem do 514 km

Co się tyczy samego elektrycznego bZ4X, jest to pierwszy globalny model marki z bateryjnym napędem elektrycznym zaprojektowany na platformie e-TNGA. Jest on dostępny z napędem na przednią oś (204 KM) lub w wersji z napędem na wszystkie koła XMODE (218 KM). Odmiana FWD rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy, natomiast w wariancie z napędem XMODE pierwsza setka na prędkościomierzu pojawia się po 6,9 sekundy. W obu wersjach auto jest wyposażone w baterię o pojemności 71,4 kWh brutto (64 kWh netto). Można ją naładować do 80 proc. pojemności w około 30 minut, a w cyklu mieszanym WLTP elektryk jest w stanie przejechać do 514 km.