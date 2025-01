Nie wydawaj na nieskutecznie środki odmrażające. Genialny płyn zrobisz samodzielnie w domu

Jest na tyle zimno, że wczesnym rankiem na naszych szybach pojawia się szron. Jakkolwiek ładnie by to nie wyglądało, jest to dość uciążliwe, gdy spieszymy do pracy. Gdy wycieraczki przyklejają się do szyby, uniemożliwiając użycie płynu do spryskiwaczy, najlepiej użyć odmrażacza.

3 djedzura / Getty Images/istock.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl