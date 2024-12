W Koninie ruszyła potężna machineria. Dostarcza wodór do 40 autobusów dziennie

Grupa Polsat Plus i Grupa ZE PAK inwestują w wodór. Powiem więcej, na mapie ich inwestycji pojawił się właśnie kolejny punkt. Jest nim elektrolizernia, która będzie produkować wodór służący do tankowania pojazdów.

Nowy elektrolizer pozwala zatankować 40 autobusów każdego dnia

Elektrolizernia postawiona w Koninie jest w fazie rozruchów i regulacji. Urządzenie ma moc 2,5 MW i zostało oparte na technologii PEM. Ta instalacja pozwala na wyprodukowanie nawet 1000 kg wodoru na dobę. To ilość, która okazuje się wystarczająca do zatankowania nawet 40 autobusów zasilanych ogniwem paliwowym. Co ważne, wodór wyprodukowany w elektrolizerze Grupy Polsat Plus i ZE PAK spełnia międzynarodowe normy czystości wodoru do ogniw paliwowych w samochodach osobowych, autobusach i samochodach dostawczych.

Nowa elektrolizernia w Koninie nie wyczerpuje oczywiście planów Polsatu. Grupa już dziś finalizuje bowiem prace nad alkaicznym elektrolizerem własnej produkcji o mocy 0,5 MW.

Grupa Polsat tworzy cały łańcuch wodorowy. Od produkcji do sprzedaży

"Fabryka" wodoru jest potrzebna Grupie Polsat do stworzenia pełnego i samowystarczalnego łańcucha wodorowego. Firma będzie produkować paliwo, transportować je na stacje i sprzedawać. Transport jest realizowany przy pomocy 10. wodorowozów z butlami najnowszej, IV generacji. 9 aut ma zbiornik o pojemności 1024 kg, a jedno o pojemności 371 kg.

W sieci Polsatu znajduje się aktualnie pięć stacji tankowania wodoru. Punkty z grupy NESO są zlokalizowane w Warszawie, Rybniku, Gdańsku, Gdyni i Lublinie. Jeszcze w tym roku otwarta zostanie stacja tankowania wodoru we Wrocławiu. I co ważne, są one samowystarczalne energetycznie. Zainstalowane panele słoneczne o mocy 19 kW dostarczają prąd do obsługi punktu i magazynu energii o pojemności 60 kWh.

Polsat będzie budować stacje wodorowe przy drogach sieci TEN-T

NESO już dziś planuje kolejne stacje tankowania wodoru. Kolejnych pięć rozmieszczonych zostanie przy drogach sieci europejskiej TEN-T. Punkty te powstaną przy udziale dofinansowania z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska.

To jednak nadal nie koniec planów Grupy Polsat. Bo warto cały czas pamiętać o tym, że we własnej fabryce w Świdniku i razem z Grupą ZE PAK produkuje ona także miejskie autobusy wodorowe NesoBus. 10 takich pojazdów jest już eksploatowanych w Gdańsku. 20 trafiło na drogi Rybnika. NesoBus jest w trakcie realizacji zamówień dla Chełma (26 sztuk), Konina (5 sztuk) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (8 sztuk).