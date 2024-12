Co oznacza nowy znak drogowy P plus D? Kierowcy mogą go mylić z dwoma innymi

Polacy, zarówno w te ciepłe, jak i zimne miesiące często wybierają się na krótsze i dłuższe wycieczki do swoich czeskich sąsiadów. Jak wiadomo, wyjeżdżając poza granice swojego kraju, jesteśmy zobowiązani znać również znaki i przepisy drogowe obowiązujące w naszym docelowym miejscu. A zatem, te w Czechach również.

Nowy znak u czeskich sąsiadów może dezorientować Polaków

Warto wobec tego przypomnieć, że w tym roku w Czechach pojawił się nowy znak, który Polacy mogą mylić z popularnym P plus R lub K plus R. Nowy czeski znak zawiera dwie litery połączone plusem P+D i jest skrótem od słów "park" and "drive" i oznacza nic innego jak "zapakuj i jedź. "To oznaczenie miejsca parkowania pojazdów osób, które zamierzają niezwłocznie skorzystać z usługi carpoolingu. Chodzi o kontynuowanie podróży z inną osobą, innym samochodem" - wyjaśnia serwis Motoryzacja Interia.

Kara za nieprzestrzeganie znaku wynosi nawet 250 złotych (zdjęcie ilustracyjne) pexels.com

Znak ma być zachęceniem dla czeskich obywateli, by korzystali ze wspólnego korzystania z samochodów. Zamiast jechać na dwa czy trzy samochody do pracy, można zostawić niepotrzebne samochody w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych znakiem i dosiąść się do kolegi lub koleżanki, by dalej jechać wspólnie. Może to być również dalsza jazda Uberem, Boltem itp. Warto byśmy dobrze zapoznali się ze znakami obowiązującymi w Czechach, gdyż mandat za nieprawidłowe parkowanie wynosi tam od 170 do 250 złotych.

W Polsce obowiązują dwa podobne znaki. Lepiej nie mylić ich znaczenia

Znak P plud D, jest łudząco podobny do tych występujących w Polsce. Polscy kierowcy z pewnością kojarzą znaki P plus R ("park and ride") oraz K plus R ("kiss and ride"). Pierwszy z nich oznacza parkingi dla kierowców przesiadających się z prywatnych samochodów do komunikacji miejskiej. Wówczas parking jest dla nich bezpłatny, ale pod warunkiem, że ma bilet miejski. W przeciwnym razie opłata za parking może wynieść 150 lub 250 złotych. Drugi znak, wyznacza miejsce, w którym kierowca może zatrzymać się na 1 minutę, aby wysadzić pasażera. Zazwyczaj ten znak można spotkać w okolicy dworca lub lotniska.