Nie zostawiaj tych rzeczy w samochodzie zimą. To może się bardzo źle skończyć

Przechowywanie przedmiotów w samochodzie może być dobrym pomysłem. Bycie przygotowanym na różne sytuacje jest rozsądne, szczególnie w przypadku złej pogody. Jednak gdy temperatura spada zimą, niektóre z przedmiotów, które umieściłeś w samochodzie, mogą stać się problemem.

Telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne

Zimno może wpływać na baterie urządzeń elektronicznych i uszkodzić procesory w telefonach komórkowych, komputerach oraz tabletach. Większość telefonów komórkowych ma baterie litowo-jonowe, które są szczególnie wrażliwe na niskie temperatury. Apple zaleca swoim klientom unikanie przechowywania produktów w temperaturach poniżej -4 °C. Zaleca się również, aby nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w temperaturach poniżej -32 °C.

Wygodne uchwyty na telefon (fot. Pattikky, Shutterstock)

Leki oraz wszelkie suplementy

Wiele osób zostawia codzienne leki w samochodzie jako przypomnienie o ich przyjmowaniu podczas dojazdów do pracy, jednak pozostawienie przepisanych leków w samochodzie na noc zimą może zmniejszyć ich skuteczność. Twarde tabletki i kapsułki ucierpią najmniej, ale płyny oraz leki do wstrzykiwań mogą ulec zmianom pod wpływem niskiej temperatury. Zawsze przechowuj leki w temperaturze pokojowej, aby zachować ich skuteczność.

Leki Vlad_art / Shutterstock

Napoje, szczególnie gazowane

Twoja ulubiona puszka napoju gazowanego nigdy nie powinna być pozostawiona w samochodzie na noc w temperaturach poniżej zera, ponieważ może to spowodować spory bałagan, gdy puszka eksploduje. Zamrożony napój gazowany rozszerza się podczas zamarzania i wywiera nacisk na znajdujący się w nim CO?, co prowadzi do eksplozji puszki.