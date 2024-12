Koniec darmowego parkowania dla tej grupy kierowców? Radny warszawskiej dzielnicy zrobił zdjęcie i ma dość

Radny z Saskiej Kępy – Robert Migas na swoim profilu w serwisie X dał upust emocjom. Pokazał zdjęcie całego parkingu zajętego przez samochody elektryczne w strefie płatnego parkowania. I okrasił je pytaniem: "Możemy w końcu wyrzucić elektryki z bezpłatnego parkowania w SPPN?".

Darmowe parkowanie elektryków to "dziura wylobbowana"

Pan Robert uważa, że zapis zezwalający na darmowe parkowanie w strefach miejskich elektrykom jest "dziurą wylobbowaną przez nie wiem kogo". I przywilej ten należy jak najszybciej zlikwidować. Powód? Można domniemywać, że radnemu chodzi o to, że parkingi są zajmowane przez elektryki należące do firm.

Abyście mogli zrozumieć logikę toku myślenia Pana Roberta, warto dodać, że określa się on mianem społecznika w warszawskim ruchu "Miasto Jest Nasze". Ruchu, który za cel wyznaczył sobie walkę z samochodami. Jak widać, także tymi zasilanymi elektrycznie.

Może, zamiast elektryków, powinny stać 20-letnie diesle?

Podstawowy problem z opinią Pana Roberta jest taki, że reprezentuje ona piękną kontynuację czystego... komunizmu. To raz. Dwa dziurą w tym przypadku jest nie tylko darmowe parkowanie dla elektryków w SPP. Ogromną lukę widać także w toku myślenia warszawskiego radnego. Być może działacz ruchu Miasto Jest Nasze, zamiast ciągu elektryków, wolałby zobaczyć w tym punkcie ciąg 20-letnich diesli? To byłoby jego zdaniem lepsze? I ciekawe czy Pan Robert wysunąłby taką samą opinię w przypadku ciągu elektryków należących do osób prywatnych.

Prawda ekranu i prawda czasu. Jedna to miraż. Druga rzeczywistość

Pan Robert powinien zatem sobie uświadomić, że w tym przypadku idealnie sprawdza się zasada pokazana w "Misiu" Barei. Jest prawda czasu i prawda ekranu. On przedstawia prawdę ekranu. Pokazał pewien chwilowy miraż miejskiej rzeczywistości. To obrazek, którego zaraz nie będzie i na podstawie którego nie można generalizować. Prawda czasu natomiast jest taka, że ciąg elektryków należących do firm niedługo z tego parkingu zniknie. Auto nie trafia do firmy po to, aby stało. Dodatkowo, jak słusznie zauważa redaktor Autobloga, to firmy będą elektryfikować flotę pojazdów w Polsce. Bo to one dysponują główną siłą nabywczą i to je stać na zakup droższych elektryków. Elektryków, które dbają o czystość powietrza w miastach.

Pan Robert chciał zatem błysnąć w sieci. I to akurat mu się udało. Ja jednak z tego rodzaju błyśnięcia nie byłbym taki dumny. Bo warszawski radny zaprezentował jedynie mocno wstydliwy pogląd.