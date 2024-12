Mikołaj przyszedł wcześniej. Policjanci święta spędzą w nowych radiowozach

Policjanci nie czekali do świąt i wcześniej odebrali 12 nowych radiowozów. To dziewięć aut osobowych i trzy furgony, które wykorzystywać będą teraz funkcjonariusze na terenie miast i powiatów województwa lubuskiego. Co to dokładnie za auta?

11 Fot. Policja Otwórz galerię Na Gazeta.pl