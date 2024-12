Nie każdy jest mistrzem majsterkowania i potrafi w swoim samochodzie naprawić prawie wszystko. Niektórzy za każdym razem muszą udać się do mechanika. Jednak są pewne usterki, z którymi poradzi sobie nawet ktoś zupełnie zielony w temacie. Nie wymagają one specjalistycznej wiedzy ani wyuczonych umiejętności.

Zima to idealny czas na sprawdzenie klimatyzacji. Może ona szwankować

Co prawda zimą niewiele osób myśli o klimatyzacji, ale to właśnie idealny czas, żeby przygotować ją na kolejny sezon letni. Warto przede wszystkim sprawdzić filtr. Znajduje się on za schowkiem przed fotelem pasażera. Jak się do niego dostać?

Otóż należy pociągnąć do góry niewielki przełącznik znajdujący się w schowku. Będzie można go wtedy wyjąć i zdjąć plastikową osłonkę z filtra do klimatyzacji. Nowy wariant można kupić w specjalistycznym sklepie lub w internecie. Należy włożyć go na miejsce starego i gotowe. Dzięki temu klimatyzacja latem powinna działać o wiele lepiej.

Zbite lusterko nie wymaga mechanika. Sam je wymienisz

Często zdarza się, że ktoś na parkingu zaczepi się o twoje lusterko i je rozbije. Pierwszą myślą jest oczywiście udanie się do specjalisty na wymianę. Niepotrzebnie, tę naprawę możesz spokojnie wykonać samodzielnie.

Należy jedynie kupić nowe lusterko, dopasowane do twojego modelu auta. Następnie, przy pomocy kluczyków, podważ stare, stłuczone lusterko i wyjmij je. Nowe wystarczy dopasować do plastikowych zatrzasków, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie i tyle. Lusterko wymienione i to za kilkanaście złotych.

Co zrobić, gdy kluczyki nie działają? To bardzo proste

Na koniec prosta wskazówka dotycząca kluczyków. Czasem zdarza się, że przestają działać i przez to nie da się otworzyć samochodu. W takiej sytuacji nie trzeba panikować i biec do mechanika. Lepiej być na to przygotowanym i mieć w zanadrzu nową baterię, a sama wymiana jest banalna. Żeby jej dokonać, trzeba zdjąć plastikową osłonkę z dolnej części kluczyka, wyjąć starą baterię i włożyć nową. Teraz, na spokojnie, możesz otworzyć i zamknąć samochód.