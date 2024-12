Ulubiona kawa zawsze w twoim aucie. Wystarczy wydać tylko 15 zł

Dzięki uchwytowi na napoje twoja jazda będzie jeszcze bardziej komfortowa. Większość samochodów ma wbudowane miejsca na napoje, jednak są one rozmieszczone tak, że niewygodnie sięgać po picie podczas jazdy. Uchwyt, który zaczepisz, gdzie ci się podoba ułatwi ci popijanie kawy na postojach. Takie akcesoria kupisz teraz w Jula, Biedronka oraz na Temu.

Świetny gadżet kupisz w Biedronce na promocji. Teraz zapłacisz za niego niecałe 15 zł

Uchwyt na napoje znajdziesz teraz na promocji w Biedronce. Teraz zapłacisz za niego mniej niż 15 zł. Możesz go przyczepić na oknie lub w innym miejscu. To dzięki temu możesz mieć swoje ulubione napoje obok siebie, zawsze pod ręką. W każdej chwili możesz go zdjąć, lub przełożyć w inne miejsce.

uchwyt na napoje screen z biedronka

Uchwyt na puszki kupisz też w Jula. Teraz znajdziesz go w naprawdę niskiej cenie

Uchwyt na puszki znajdziesz też w Jula. To zaczepiany na oknie gadżet, który w każdej chwili możesz schować do schowka lub przenieść na inne miejsce, podzielić się z innym pasażerem. Kupisz go za mniej niż 12 zł, dlatego to świetna okazja. Wiele kierowców ma ten gadżet w swoim samochodzie.

uchwyt na puszkę screen z jula

Uchwyt na napoje kupisz też za mniej niż 10 zł na Temu. Przyda się w każdej chwili

Podobny uchwyt znajdziesz również na Temu. Kupisz go za mniej niż 10 zł, a dopasujesz go do każdego auta. Uchwyt jest dosyć elastyczny i możesz włożyć do niego nie tylko puszkę, ale również kubek czy butelkę. Podstawka jest obrotowa, więc będzie ci wygodnie sięgać po napój. Warto wozić taki dodatek w samochodzie.