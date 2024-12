Świąteczna ciężarówka Coca-Coli jeździ już po Polsce. Gdzie można ją zobaczyć?

Ciężarówka Coca-Coli to widok, który budzi skrajne emocje. Z jednej strony – błyszczące lampki, świąteczna muzyka i szansa na fotkę, która wygląda jak z reklamy, nadal dla wielu osób (w szczególności dzieci) to wystarczająca motywacja, żeby wybrać się na wycieczkę do okolicznego miasta. Z drugiej – krytycy przypominają, że to przecież głównie chwyt marketingowy, który ma sprzedać więcej gazowanego napoju. Jednak to chwyt z długą tradycją i z dość sympatycznymi skojarzeniami.

"To przecież tylko ciężarówka", powiedzą jedni. "Ale za to jaka!" – odpowiedzą drudzy. I tak co roku trwa ta sama dyskusja, a mimo to tir Coca-Coli wciąż przyciąga tłumy, a szczególnie dzieci.

Trasa 2024 – gdzie zobaczymy ciężarówkę?

W tym roku konsumenci mieli okazję zadecydować, które miasto odwiedzi świąteczna ciężarówka Coca-Coli. W piątek, 6 grudnia, zakończono konkurs. – "Znamy wyniki głosowania na dodatkowe miasto w świątecznej trasie Coca-Cola! Dzięki Waszym głosom do magicznego szlaku dołącza... Ostrołęka! Już 20 grudnia nasza kultowa ciężarówka pojawi się właśnie tam" – ogłoszono w mediach społecznościowych.

Oto oficjalny rozkład jazdy:

Wrocław – 6 grudnia

Lubin – 7 grudnia

Łowicz – 8 grudnia

Toruń – 19 grudnia

Ostrołęka (20.12) - miasto wybrane przez konsumentów

Czego można się spodziewać?

Dla fanów ciężarówki to przede wszystkim świetna okazja, by poczuć świąteczny klimat. Organizatorzy obiecują tradycyjne atrakcje: zdjęcia na tle pojazdu, błyszczące ozdoby, darmowe gadżety i, oczywiście, Coca-Colę w świątecznym wydaniu.