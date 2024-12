Wiedziałeś o tej ukrytej funkcji w samochodzie? Włączysz ją kluczykiem i odstraszysz złodziei

Komu z nas nie przytrafiło się szukanie samochodu na parkingu przy supermarkecie lub galerii handlowej? Czasem pojazd znajduje się po kilku sekundach, ale niekiedy to faktycznie zajmuje trochę czasu. Ja jednak odkryłem sposób, żeby to znacznie ułatwić. Wystarczy wziąć kluczyk i sprawdzić, czy twój samochód ma tę przydatną funkcję.

Ukryte funkcje kluczyka do samochodu. Spore zaskoczenie

Mogłoby się wydawać, że kluczyki do samochodu mają bardzo proste działanie, odpalają auto, a także otwierają i zamykają drzwi. Jednak niektóre warianty potrafią zrobić nieco więcej. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektóre samochody uruchamiają na chwilę klakson przy odblokowywaniu drzwi? Otóż zazwyczaj nie jest to z góry wbudowana funkcja. Można ją włączyć za pomocą właśnie kluczyka.

Jest to dziecinnie proste, wystarczy jednocześnie nacisnąć przycisk otwierania i zamykania drzwi. Następnie trzeba je przytrzymać przez trzy sekundy, aż usłyszymy charakterystyczny dźwięk przy samochodzie i gotowe. Od tego momentu za każdym razem, gdy będziesz zamykać lub otwierać auto, zaświecą się światła i na chwilę rozbrzmi klakson.

Czy to rozwiązanie jest przydatne? Bardzo!

Mogłoby się wydawać, że taka funkcja to tylko zabawna ciekawostka, ale tak naprawdę jest ona niezwykle przydatna. Jak już wspomniałem, ta funkcja potrafi bardzo ułatwić poszukiwanie samochodu na dużym parkingu. Otwarcie drzwi z dźwiękiem klaksonu ułatwi też zlokalizowanie naszego pojazdu np. w lesie (bez zbędnego straszenia zwierząt, gdyż klakson włącza się dosłownie na sekundę).

Mnie to rozwiązanie bardzo się przydaje, ponieważ zazwyczaj po opuszczeniu samochodu nie jestem pewien, czy go zamknąłem. Dzięki nowej funkcji mogę to bez problemu sprawdzić, nawet gdy już odszedłem od auta. Ponadto, jeśli drzwi nie są dokładnie zamknięte, klakson nie włączy się, więc wiadomo, że coś jest nie tak.

Tę funkcję włączysz za pomocą kluczyka (fot. XArtProduction, Shutterstock)

I nie zapominajmy o najważniejszym. W momencie, gdy ktoś będzie próbował nielegalnie otworzyć drzwi lub majstrować coś przy samochodzie, natychmiast uruchomi się alarm. Ma to na celu nie tylko poinformowanie właściciela o intruzie, ale też potrafi odstraszyć potencjalnych złodziei. Na koniec warto zaznaczyć, że nie każdy samochód posiada taką funkcję, sprawdź, czy w twoim sposób z kluczykiem działa.