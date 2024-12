Czy zdarzyło ci się wsiąść do samochodu i odkryć, że światła nagle przestały działać? Oczywiście bez włączonych reflektorów nie ma co ruszać w trasę, gdyż można zarobić mandat, nawet w dzień. Niekiedy przyczyną takiej awarii jest niedziałający przycisk od świateł. Wtedy należy go wymienić, tylko jak? Już wyjaśniam.

Wymiana włącznika świateł to banał. Przynajmniej w tych samochodach

Sposób, który tutaj zaprezentuję, przede wszystkim sprawdzi się w Skodach i Volkswagenach, czyli przodujących markach w Polsce. W tych autach włącznik świateł znajduje się po lewej stronie od kierownicy i jest niewielkim pokrętłem. Nie wolno go w żaden sposób szarpać i wyciągać na siłę. Nie polecam też stosowania dodatkowych narzędzi, by go wydłubać.

Żeby włącznik wymontować, wystarczy go przekręcić na pozycję zero, lekko przycisnąć i dokręcić w prawo. Wtedy czuć delikatny opór, co oznacza, że przycisk należy lekko pociągnąć do siebie. Dopiero wtedy pojawią się przewody, które można odłączyć i przypiąć do nowego przełącznika. Jest to właśnie tak proste.

Podstawowe rodzaje przełączników. Dlaczego się psują?

Powyższy sposób działa w Skodach i Volkswagenach, ponieważ w tych autach często montowane są (i były) przełączniki świateł, które się przekręcają, tzw. obrotowe. Oczywiście istnieje kilka rodzajów takich przycisków, zwłaszcza w dobie nowych technologii. Bardzo popularny jest przełącznik kołyskowy, który wystarczy przesunąć w górę, żeby światła działały. Istnieją także wersje podświetlane, wielofunkcyjne i tzw. przełączniki bistabilne.

Przyczyn awarii przełącznika do świateł w samochodzie może być wiele. Zazwyczaj pokrywają się one z powodami awarii analogicznych systemów w naszych domach. Zatem można tutaj wymienić m.in. wadliwy mechanizm przycisku lub też poluzowane lub uszkodzone obwody.

Obrotowy przełącznik świateł (fot. Martyshkin Uladzimir, Shutterstock)

W związku z tym od czasu do czasu dobrze jest wykonać rutynową kontrolę oświetlenia swojego pojazdu. Wtedy warto sobie przypomnieć kurs na prawo jazdy – sprawdzanie działania świateł było absolutną podstawą. Przy takiej analizie skup się także na płynności działania przełącznika i upewnij się, że reflektory są wyłączone, gdy przycisk jest ustawiony na zerze.