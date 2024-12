Nowy fotoradar. Stanie obok szkoły w Złejwsi. To tu zginął niedawno15-latek

Na drodze krajowej nr 80 pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą niebawem pojawi się nowy fotoradar. Urządzenie zostanie zamontowane w miejscowości Czarnowo (powiat toruński), w pobliżu tamtejszego Zespołu Szkół w Złejwsi fili w Czarnowie, na wysokości ulic Jarzębinowej i Jałowcowej. Lokalizacja ta została wybrana ze względu na liczne incydenty drogowe w tym rejonie, które często wynikały z nadmiernej prędkości kierowców.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa na tym ruchliwym odcinku trasy, gdzie natężenie ruchu oraz ryzyko wypadków są szczególnie wysokie. Kierowcy muszą się tam pilnować, tym bardziej, że w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, które pojawiło się tam w tym roku. Ograniczenie wymusili mieszkańcy miejscowości po tragicznym wypadku, w którym zginął 15-latek.

Fotoradary w regionie kujawsko-pomorskim

Nowe urządzenie wpisuje się w szerszy plan poprawy bezpieczeństwa drogowego w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie fotoradary odgrywają kluczową rolę. Zarówno na drogach krajowych, jak i lokalnych, obecność tych urządzeń znacznie ogranicza liczbę wykroczeń, a także zwiększa świadomość kierowców o konieczności przestrzegania przepisów.

Mieszkańcy regionu od dawna apelowali o większe środki prewencyjne na niebezpiecznych odcinkach dróg, a inwestycje w systemy fotoradarów są odpowiedzią na te potrzeby.

Kary za przekroczenie prędkości w Polsce

Przekroczenie prędkości na polskich drogach jest surowo karane, a wysokość mandatu zależy od stopnia naruszenia limitów:

Do 10 km/h ponad limit – mandat do 50 zł, 1 punkt karny.

Od 11 do 15 km/h ponad limit – mandat 100 zł, 2 punkty karne.

Od 16 do 20 km/h ponad limit – mandat 200 zł, 3 punkty karne.

Od 21 do 25 km/h ponad limit – mandat 300 zł, 5 punktów karnych.

Od 26 do 30 km/h ponad limit – mandat 400 zł, 6 punktów karnych.

Od 31 do 40 km/h ponad limit – mandat 800 zł, 8 punktów karnych.

Od 41 do 50 km/h ponad limit – mandat 1000 zł, 10 punktów karnych.

Powyżej 50 km/h ponad limit - mandat od 1500 do 2500 zł, 10 punktów karnych, a w terenie zabudowanym możliwa utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Trzeba też pamiętać, że od 2022 roku wprowadzono zasadę recydywy, co oznacza, że jeśli kierowca popełni to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat, mandat może być podwójny.