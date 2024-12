Podczas spotkania w Płocku mieszkańcy mogli zapoznać się z czterema wariantami przebiegu trasy oraz omówić swoje obawy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Jak podkreślają uczestnicy konsultacji, każdy z zaproponowanych wariantów niesie ze sobą problemy dla lokalnych społeczności.

- Przechodzi przez nasze miejscowości, dzieli nasze grunty, nasze działki, przechodzi blisko zabudowań – mówił jeden z uczestników spotkania, rolnik z Bronowa Zalesia, w wywiadzie dla "Radia Dla Ciebie". - Jesteśmy bardzo blisko jednej i drugiej inwestycji, więc przyszłościowo, jeśli do skutku dojdą obie inwestycje, to jest to dla nas mieszkańców straszne - dodał.

Protesty na S10 to problem także dla CPK

Obawy mieszkańców w dużej mierze koncentrują się na planowanym przecięciu ich terenów przez trasę S10 oraz pobliską inwestycję Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Wiele osób martwi się o utratę gruntów rolnych, hałas oraz potencjalne utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. GDDKiA deklaruje, że ostateczny wariant trasy zostanie wybrany dopiero w połowie przyszłego roku, co pozostawia czas na dalsze rozmowy i ewentualne zmiany w projekcie.

Jednocześnie mieszkańcy nie wykluczają zaostrzenia formy protestu, jeśli ich głos nie zostanie uwzględniony. Istnieje realne ryzyko blokad dróg czy składania skarg, co mogłoby znacząco opóźnić prace. – Musimy walczyć o naszą przyszłość. To nie jest tylko kwestia jednego projektu, ale całego naszego życia – podkreślali uczestnicy konsultacji.

Gdzie prowadzi S10? Stan zaawansowania prac i znaczenie dla kraju

Droga ekspresowa S10 to kluczowa inwestycja infrastrukturalna, która ma połączyć Warszawę ze Szczecinem, przecinając centralną część Polski. Trasa ma przebiegać przez województwa mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, stając się jednym z głównych korytarzy transportowych kraju. Planowany przebieg drogi skróci czas podróży między wschodnią a zachodnią Polską, a także zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Obecnie prace nad projektem znajdują się na etapie konsultacji społecznych i wyboru ostatecznego wariantu przebiegu trasy. Decyzje mają zapaść do połowy przyszłego roku, co pozwoli rozpocząć budowę w 2025 roku. Cała inwestycja powinna zostać ukończona do 2030 roku.

Znaczenie S10 dla kraju jest ogromne. Trasa ta nie tylko usprawni transport towarów i osób, ale także wpłynie na rozwój gospodarczy regionów, przez które będzie przebiegać. Poprawa dostępności komunikacyjnej w centralnej Polsce może przyczynić się do wzrostu inwestycji oraz lepszego połączenia polskich portów morskich z centrum kraju.