Wymieniasz te elementy w samochodzie pojedynczo? Już wiesz, czemu twoje auto szwankuje

Samochód to prawdziwa skrzynka bez dna. Oprócz regularnego tankowania i pilnowania opłat, co jakiś czas psują się różne części i elementy. Kwoty za nowe części lub naprawę tych, które posiadamy mogą oscylować już od kilkudziesięciu złotych, nawet do kilku tysięcy. Nie zawsze jesteśmy gotowi na tak duże wydatki, dlatego szukamy oszczędniejszych rozwiązań. Jednym z nich jest kupowanie pojedynczych części do samochodu - jak twierdzą mechanicy, to bardzo duży błąd.

Te części samochodowe powinieneś zawsze wymieniać parami

Są takie części samochodowe, które zawsze powinny być wymieniane w parze, a nie pojedynczo. Choć niektórzy sądzą, że to zwykłe naciąganie i zbędne wydatki, istnieją naprawdę konkretne argumenty przemawiające za tym, by się jednak posłuchać. O jakich częściach i argumentach mowa konkretnie?

Opony

Zgodnie z tym, co mówią przepisy opony na jednej osi powinny być takie same. To ważne, ponieważ w przeciwnym razie różnica w przyczepności między jedną a drugą stroną auta może powodować jego ściąganie - szczególnie podczas hamowania lub skręcania na mokrej nawierzchni. Stosowanie się do tej zasady zmniejsza również ryzyko nierównomiernego zużycia elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego.

Wymieniasz te elementy w samochodzie pojedynczo? Dlatego auto szwankuje (zdjęcie ilustracyjne) Sergey Meshkov, pexels.com

Klocki i tarcze hamulcowe

Te elementy zużywają się w podobnym czasie. Wymieniając tarcze hamulcowe powinno się w tym samym czasie wymienić klocki. Jeśli te części są zużyte po jednej stronie samochodu spowoduje to, że samochód będzie "znosiło" w czasie hamowania.

Amortyzatory

Tu również, tak samo jak w przypadku części wymienionych powyżej, amortyzatory na jednej osi będą zużywać się w podobnym czasie. Jeśli nie wymienimy ich jednocześnie mogą być odczuwalne różnice w skuteczności ich działania. Przede wszystkim na zakrętach, podczas hamowania oraz w czasie jazdy na nierównej powierzchni nasz samochód może zachowywać się nieprzewidywalnie. Co jest jeszcze istotne, wymiana amortyzatorów w parze jest tańsza niż wtedy, gdy robimy to pojedynczo.

Sprężyny zawieszenia

Za nierównomierną pracę zawieszenia mogą odpowiadać sprężyny zawieszenia. Wymiana tylko jednej z nich wpływa na zdolność odczuwania wstrząsów i znacznie wpływa na komfort jazdy. Dodatkowo zwiększa zużycie innych elementów pojazdu, takich jak drążki i wahacze.

Podobnie będzie w przypadku końcówek drążków kierowniczych, ale również żarówek, świec zapłonowych, a nawet wycieraczek. Nie ma obowiązku wymiany powyższych części w parach, jednakże takie działanie sprawi, że zadbamy o nasz samochód, o bezpieczeństwo, zużycie innych części i elementów pojazdu, a także na sam komfort jazdy, co jest istotne dla większości z nas.