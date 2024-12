Dziś są uważane za standard w samochodach, jednak nie zawsze tak było. Historia pasów bezpieczeństwa sięga XIX wieku, kiedy to George Cayley zaproponował ich użycie w maszynach latających, ale pomysł nie zyskał popularności. Pierwszy patent na pasy bezpieczeństwa w samochodach przyznano w 1885 roku Edwardowi Claghornowi. Dopiero w latach 50. zaczęły być stosowane powszechnie. Ich konstrukcja nie jest przypadkowa, a każdy element kryje w sobie ważną funkcję.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Po co guzik na pasie bezpieczeństwa? Prosty element, który czyni korzystanie z pasów wygodniejszym

Pasy bezpieczeństwa oraz ich podstawowa funkcja są powszechnie znane, ale mały, plastikowy guzik w pasie, który często ignorujemy, już nie. Nie każdy wie, że pełni on ważną rolę. Znajduje się na wysokości brzucha i uda nieprzypadkowo. Pomaga utrzymać klamrę pasa w odpowiednim miejscu, co ułatwia jej znalezienie i zapinanie. Mimo że nie ma bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo, to zdecydowanie przyczynia się do poprawienia komfortu, zapobiegając uszkodzeniom podczas zamykania drzwi i ułatwiając dostęp do pasa w ciemności.

Jak prawidłowo powinny być zapięte pasy? Rób to poprawnie, a unikniesz mandatu

Zarówno kierowcy, jak i pasażerowie muszą zapinać pasy. Ważne jest, by robić to nie tylko z obawy przed mandatem, ale przede wszystkim dlatego, że pasy bezpieczeństwa znacząco zwiększają szanse na przeżycie w przypadku wypadku. Portal poznan.policja.gov.pl podaje, że poprawnie zapięte powinny dokładnie przylegać do ciała, opinać biodra jak najniżej i przebiegać nad środkiem barku. Nie powinny się również zsuwać się z ramienia.

pas bezpieczeństwa pixabay/cfarnsworth

Dopasuj górny punkt mocowania pasów bezpieczeństwa (na bocznym słupku). Jeżeli jesteś grubo ubrany, rozepnij płaszcz, kurtkę lub marynarkę i poprowadź taśmy pasa jak najbliżej ciała. Po zapięciu klamry naciągnij pas piersiowy, żeby skasować luzy. Pas działa tym skuteczniej, im ściślej opasuje chronioną osobę. Nowoczesne pasy samonapinające nie krępują ruchów, jednak mogą się nadmiernie poluzować! Dlatego naucz się raz po raz naciągać pas, by przylegał do klatki piersiowej i bioder.

Brak zapiętych pasów grozi mandatem. Kierowca, który nie zapnie pasów i zostanie zatrzymany, zapłaci 100 zł i otrzyma 5 punktów karnych. Jeśli pasażer nie ma zapiętych pasów, mandat w wysokości 100 zł otrzyma zarówno on, jak i kierowca, który dodatkowo dostanie 5 punktów karnych.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.