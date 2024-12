Mamy środek zimy, co prawda niezbyt srogiej, ale jednak, w związku z tym kierowcy szukają szybkich sposobów na odmrożenie szyb w aucie. W końcu nie każdy ma rano na to czas, a jak wiadomo, z zaszronionymi jeździć nie wolno. Tym razem z pomocą przychodzi TikTok, gdzie prostych trików jest bez liku.

Doskonały sposób na zamarzniętą szybę. Wystarczy woda

Już kilkukrotnie podrzucaliśmy wam ciekawe i nietypowe sposoby na zamarznięte szyby. Przyszedł czas na kolejny, chyba najprostszy, ale też dość pomysłowy. Oczywiście szron zawsze można usunąć za pomocą ciepłej wody, tylko jak dokładnie to zrobić, żeby np. nie oblać siebie? Otóż użytkownicy TikToka radzą, żeby ciepłą kranówkę wlać do foliowego woreczka.

Następnie należy nim po prostu przetrzeć szybę i gotowe. Sposób działa dosłownie w kilka sekund. Przy wysokich mrozach trzeba praktycznie od razu wsiąść do auta i włączyć wycieraczki oraz ogrzewanie, żeby roztopiona chwilę wcześniej woda z powrotem nie zaczęła zamarzać. Na filmikach niektórzy użytkownicy stosują lekko podgrzaną wodę (absolutnie nie może to być wrzątek), inni radzą zastosowanie nawet zimnej. Grunt, że trik działa i zaoszczędza sporo czasu.

Tego nie rób swojej szybie. Wydasz majątek na naprawę

Wyżej już wspomniałem, że na zamarzniętą szybę nie wolno wylewać wrzącej wody. Tylko dlaczego? W końcu to mogłoby zadziałać najszybciej. Niestety rozwiązanie tego typu jest najszybszą drogą do pękniętej szyby, a wszystko przez różnicę temperatur, jaka by się wytworzyła. Dlatego stosując wodę do odmrażania, upewnij się, że jest ona tylko delikatnie ciepła.

Co ciekawe, natknąłem się także na ekspertów, którzy odradzają odmrażanie szyb poprzez odpalenie samochodu i czekanie, aż się ogrzeje. Dotyczy to szczególnie nowszych modeli aut. Podobno takie postępowanie tylko zużywa silnik i przede wszystkim marnuje paliwo. Dlatego w mroźne dni lepiej zastosować specjalny płyn, który rozpuszcza szron lub trochę się pobawić i wypróbować powyższy lub jakikolwiek bezpieczny dla szyb trik, których nie brakuje w Internecie.