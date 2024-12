Na którą oś zakładać "lepsze zimówki"? Z tym nie radzą sobie czołowi kierowcy

Nawet jeśli kupujesz 4 sztuki opon w komplecie, może się okazać po pewnym czasie, że niektóre z nich noszą znacznie większe ślady użytkowania od pozostałych. Takie ścieranie się bieżnika jest czymś zupełnie normalnym i bardzo często spotykanym. Co jednak zrobić, jeśli nie możesz sobie pozwolić na kupno nowych opon? Czy możesz użyć takich opon i co najważniejsze, czy ma znaczenie to, na której osi je założysz? Okazuje się, że to niezwykle ważne!

Na którą oś zakładamy "lepsze zimówki"? Warto znać odpowiedź na to pytanie

Jeśli zużycie bieżnika zbliża się do minimalnej zalecanej głębokości warto jednak rozważyć kupno opon. Zdaniem specjalistów, najlepiej jeśli decydujemy się na wymianę całego kompletu. Jeśli jednak nasze opony nie są jeszcze zużyte, ale gołym okiem widać, że dwie są znacznie lepszej jakości, musimy wiedzieć co zrobić, by zapewnić sobie i innym maksymalne bezpieczeństwo na drodze. Niezależnie od tego czy nasz samochód posiada napęd przedni, tylny lub też 4x4 daje nam to możliwość zamieniania opon miejscami. Zatem, na którą oś powinnyśmy założyć te lepsze?

Okazuje się, że temat bardzo grzeje internautów oraz kierowców, a zdania na ten temat są mocno podzielone. Słuchając specjalistów okazuje się, że mamy dwie opcje do wyboru:

Opcja numer 1 - lepsze opony na tylnej osi. Taki montaż daje nam przede wszystkim większą stabilność pojazdu, zapewnia większe bezpieczeństwo na zakrętach, odporność na aquaplaning, ale jednocześnie wiążę się z wydłużoną drogą hamowania oraz nieco gorszą przyczepnością podczas ruszania.





- lepsze opony na tylnej osi. Taki montaż daje nam przede wszystkim większą stabilność pojazdu, zapewnia większe bezpieczeństwo na zakrętach, odporność na aquaplaning, ale jednocześnie wiążę się z wydłużoną drogą hamowania oraz nieco gorszą przyczepnością podczas ruszania. Opcja numer 2 - lepsze opony na przedniej osi. Takie rozwiązanie zapewnia lepszą przyczepność podczas ruszania, większą stabilność w czasie jazdy po prostej drodze oraz krótszą drogę hamowania, pod warunkiem, że poruszamy się na suchej powierzchni. Ale niestety to rozwiązanie również istotnie wpływa na bezpieczeństwo i kontrolę nad pojazdem. Mamy ryzyko zwiększonego poślizgu, znacznie trudniejsze zachowanie kontroli podczas zakrętów oraz złudne poczucie bezpieczeństwa.

Wybranie drugiej opcji prowadzi do nadsterowności poślizgu, a z takimi sytuacjami mogą nie poradzić sobie nawet zawodowi i wyczynowi kierowcy. To trudne sytuacje, w których na właściwą reakcję mamy często ułamki sekund, może nam to nie wystarczyć i skończy się tragedią.