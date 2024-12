Wykonywanie cyklicznego przeglądu samochodu to obowiązek każdego kierowcy. Nieprzestrzeganie go grozi karami i mandatami. Jednak niekiedy warto częściej poddawać swoje auto inspekcji. To szczególnie ważne zimą, gdy pojazdy są wystawione na ekstremalne warunki pogodowe. Oto, na co zwrócić uwagę, gdy temperatury zbliżają się do zera.

Nie czekaj do ostatniej chwili. Sprawdź to już teraz.

Nie ma co czekać, aż zima znowu zaskoczy – lepiej sprawdzić swój samochód już teraz. Zacznij od płynu chłodniczego. Mogłoby się wydawać, że jest on przydatny tylko latem, gdy zapobiega przegrzaniu się silnika, ale nic bardziej mylnego. Ma on ogromne znaczenie również zimą, a niektóre wersje nie są przystosowane do temperatur poniżej zera. Jeśli tak jest u ciebie, lepiej wymień płyn chłodniczy na nowy.

Następnie należy rzucić okiem na opony. Oczywiście kluczowa jest ich wymiana na warianty zimowe, ale nie tylko. Dobrze będzie sprawdzić ich wiek i stan, a także upewnić się, że są odpowiednio napompowane. To zdecydowanie zwiększa komfort jazdy oraz znacznie poprawia bezpieczeństwo podczas podróży.

Rutynowe przeglądy podstawowych funkcji. Później sobie podziękujesz.

Poza oponami i płynem chłodniczym, zimą uwagi wymaga także system hamulcowy. Ma on kluczowe znaczenie, gdy na drogach pojawia się lód i śnieg. Jeżeli przy normalnym hamowaniu słyszysz jakieś niepokojące dźwięki lub czujesz, jak auto zwalnia bardzo powoli, oznacza to, że pojazd potrzebuje natychmiastowego przeglądu. Wtedy wręcz nie wolno z tym zwlekać.

Czy twój samochód jest gotowy na zimę? (fot. lucky_pics, Shutterstock)

Na koniec upewnij się, że masz działające baterie. O jakie konkretnie chodzi? Wszystkie, ma to szczególne znaczenie np. w przypadku samochodów odpalanych bez kluczyka. Piloty do ich obsługi często się rozładowują w niskich temperaturach. Zimą zawsze miej pod ręką także naładowanego power banka. Oczywiście dotyczy to również samochodów elektrycznych. Przy zaśnieżonych ulicach i w trudnych warunkach pogodowych zwracaj szczególną uwagę na pojemność baterii, a gdy tylko zaobserwujesz coś niepokojącego, udaj się do specjalisty.