Tajny schowek w samochodzie. Niewielu zdaje sobie sprawę, że go ma

Niewiele z nas wie, że popularne schowki w samochodach mają tajne skrytki w swoim wnętrzu. Jedna z kobiet, nazywana ekspertką motoryzacji pokazała takie tajne miejsca, które mogą się przydać w najmniej oczekiwanym momencie. Jako użytkownicy samochodów często nie mamy o nich pojęcia.

REKLAMA

Kobieta pokazała, że tajny schowek może się przydać w związku z klimatyzacją

Wyjaśniła na TikTok: „Jeśli w samochodzie unosi się dziwny zapach lub klimatyzacja nie chłodzi, wystarczy otworzyć schowek". Następnie ekspertka od jazdy pokazała przycisk znajdujący się z tyłu, który należy nacisnąć i podnieść do góry. Kontynuowała: Wtedy schowek na rękawiczki opadnie. Następnie podważamy tę pokrywę. Wyjmij filtr klimatyzatora znajdujący się w środku.

Kobieta wyjęła z tajemniczego miejsca filtr do klimatyzacji, a widok ją zaskoczył

Następnie ekspertka wyjęła filtr klimatyzacji, który był pełen kurzu i brudu. „Nic dziwnego, że samochód tak śmierdzi. Wydaj kilka złotych, kup nowy filtr klimatyzacji i zainstaluj go z powrotem. Metoda jest bardzo prosta". Wiele osób nie miało pojęcia, że z tyłu schowka znajduje się dodatkowa komora. Jedna osoba zapytała pod filmem: „Czy wszystkie samochody mają te tajne schowki?", na co ktoś inny odpowiedział: "Tak, ale im bardziej europejski samochód, tym trudniej się do niego dostać".

Kierowcy to robią, a mechanicy zacierają ręce. Wykańczasz swój samochód (zdjęcie ilustracyjne) Chris F, pexels.com

Kierowcy powinni pamiętać, aby wymieniać filtr ukryty za schowkiem. Między innymi pozbędziesz się przykrego zapachu

Według Car and Driver, filtr ten, znany jako kabinowy filtr powietrza, w większości samochodów znajduje się za schowkiem. Możesz również zajrzeć do instrukcji obsługi samochodu, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak go usunąć. Ekspert motoryzacyjny Scotty Kilmer wyjaśnił wcześniej: „Nazywa się to kabinowym filtrem powietrza. Wystarczy nacisnąć schowek na rękawiczki, aby go wyjąć. Jeśli zajrzysz do środka, znajduje się tam pokrywa, która się zatrzaskuje i wysuwa kabinowy filtr powietrza."